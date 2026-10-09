Venezuela

Delcy Rodríguez se solidariza con Panamá y ofrece asistencia tras el terremoto

Caraota Digital
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EFE.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó este viernes su solidaridad y ofreció ayuda a Panamá tras el terremoto de magnitud 7,7 que generó daños en varios edificios y carreteras cercanas a la localidad de Tonosí, epicentro del temblor.

«Hemos ofrecido nuestra asistencia y establecido contacto con las autoridades panameñas para coordinar las acciones que sean necesarias. ¡Panamá no está sola!», indicó Rodríguez en sus redes sociales.

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De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el epicentro se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, una zona turística ubicada en el suroeste de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá.

Las autoridades del país no han informado de momento sobre el alcance del terremoto.

El movimiento ocurrió a las 12:56 hora local (17:56 GMT), y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,6, que luego fue actualizada a 7,7 por el USGS.

En los últimos meses, en Latinoamérica han ocurrido terremotos de gran magnitud. En Venezuela, fueron dos sismos seguidos uno del otro, de magnitud 7,2 y 7,5, el pasado 24 de junio, lo que generó destrucción masiva en el estado La Guaira, a unos 30 kilómetros de Caracas.

En Colombia, la mañana del 10 de agosto un seísmo de 7,4 afectó a 500 municipios de 16 departamentos, la mitad de los 32 que tiene el país, donde 486.917 personas pertenecientes a 303.934 familias sufrieron algún tipo de afectación.

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