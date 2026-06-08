¿Delcy Rodríguez se reunió con María Corina en Turquía? Esto dijo el gobierno venezolano

El gobierno de Delcy Rodríguez desmintió este domingo que la presidenta encargada se haya reunido con la líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado.

La aclaración la hizo la propia cuenta de Miraflores al Momento, quienes calificaron la noticia como un «fake».

Cabe destacar que este supuesto fake news lo divulgó el periodista Homero Boscan en sus redes sociales.

«Se habla de una primera reunión secreta que habrían sostenido María Corina Machado y la interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Estambul, Turquía, promovida por Estados Unidos y por el presidente de ese país, Erdogan. Esa entrevista habría versado sobre un solo tema… elecciones…María Corina voló desde Oslo, Noruega, y Delcy desde Nueva Delhi, India, hasta la capital turca», dijo Boscan.

Recientemente, María Corina Machado expresó su disposición con reunirse con Rodríguez para negociar la transición en el país.

«Entendemos que para que esto avance en una ruta que sea lo más, digamos, ordenada y sencilla posible lo ideal es que vayamos a un proceso de negociación real, serio, responsable, que a diferencia de otros procesos anteriores, la gente esté en el medio y muy bien informada, lo que se está discutiendo, cuál es su propósito, y además que se sienta representada», expresó en una entrevista con la periodista Carla Angola.

ULTIMA HORA

Homero News.

Se habla de una primera reunión secreta que habrían sostenido María Corina Machado y la interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Estambul, Turquía, promovida por Estados Unidos y por el Presidente de ese país, Erdogan…Esa entrevista habría versado… pic.twitter.com/EuHHCKgbzx — Homero Boscan (@homeroboscan) June 7, 2026

No obstante, en ese momento admitió que hasta ahora no ha tenido comunicación con Rodríguez. De igual forma, la presidenta encargada tampoco ha mostrado disposición, por el momento, de reunirse con Machado.