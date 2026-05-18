Delcy Rodríguez rompe el silencio sobre deportación de Álex Saab: «Son asuntos entre EEUU y él»

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se pronunció este lunes sobre la deportación del colombiano Álex Saab, exministro de Industrias y Producción Nacional, hacia Estados Unidos, en donde enfrentará cargos por lavado de dinero.

Rodríguez encabezó una actividad desde un urbanismo en Los Símbolos, en el municipio Libertad de Caracas. Dos días después de que Saab fue entregado a la justicia estadounidense, la mandataria habló sobre esta deportación.

«Álex Saab es un ciudadano de origen colombiano que cumplió funciones en Venezuela. Son asuntos entre Estados Unidos y Álex Saab. Nosotros hicimos una medida administrativa de deportación justificado en los intereses nacionales», indicó Rodríguez.

La mandataria encargada aseguró que «no hay otra consideración» en la deportación de Saab. «Cualquier decisión que hemos tomado desde que asumimos luego de que fue el 3 de enero ha sido por el interés de Venezuela y defenderla», aseveró.

RODRÍGUEZ PIDE CONFIANZA

La deportación de Saab generó interrogantes entre la sociedad venezolana, puesto que se desempeñó como ministro hasta hace unas semanas. En medio de estas interrogantes, Rodríguez pidió «confianza» a la ciudadanía.

«El pueblo venezolano puede tener la confianza y saber que el interés primario y principal es Venezuela. No pensamos en otra cosa que no sean los intereses y derechos de Venezuela», añadió Rodríguez.

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#18May | En relación con el caso de Alex Saab, Delcy Rodríguez explicó que se trata de un «ciudadano de origen colombiano que cumplió funciones en Venezuela», y que los aspectos vinculados a su situación corresponden a ‘asuntos entre Estados Unidos y el propio Saab’ Video: VTV pic.twitter.com/dojwWRkuvW — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 18, 2026



Más temprano, secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que Saab «no es venezolano» y alegó que «presentaba una cédula venezolana que no es una cédula legal».

Saab fue presentado este lunes ante un tribunal federal de Miami y acusado por cargos de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos.