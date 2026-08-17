Delcy Rodríguez revisó planes para una «reforma tributaria profunda» en el país, esto dijo

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, revisó este fin de semana los planes para una «reforma tributaria profunda» en el país.

«Estuvimos revisando todos los planes y proyectos para una reforma tributaria profunda del país, pero también para la modernización, automatización y digitalización de todos los procesos», sostuvo al reunirse con el superintendente del Seniat y la ministra de Economía.

Rodríguez apuntó que que modernizar el Seniat «significa construir un nuevo sistema tributario más simple, digital y transparente que facilite el comercio y haga más eficiente la recaudación».

Última hora: Presidenta Delcy Rodríguez ofrece importantes anuncios en materia tributaria y simplificación de trámites pic.twitter.com/lryd9mZLqa — Miguel Ángel Pérez Pirela (@maperezpirela) August 16, 2026

En ese sentido, resaltó la eliminación de la cartelera fiscal, así como la fecha de vencimiento del RIF.

«La eliminación de la cartelera, se acabó esa historia y doy la orden a todos los organismos del Ejecutivo que exigían esos documentos que eso queda absolutamente eliminado. También el RIF vencido, ahora el RIF mantiene su vigencia salvo que tenga un cambio el domicilio fiscal», comentó.

Delcy Rodríguez expresó que «los impuestos y el respeto al contribuyente son necesarios para el bienestar de nuestro pueblo». Sin embargo apuntó que «no hace falta perturbar a los comerciantes y a los ciudadanos con una preocupación más».