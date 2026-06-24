Delcy Rodríguez reconoció triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia y pidió relaciones de «respeto»

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reconoció este miércoles los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia y la victoria de Abelardo de la Espriella.

«Reconocemos la voluntad soberana de Colombia, felicitamos ese proceso electoral y decimos demos un paso adelante, no miremos atrás porque quienes en el pasado agredieron a Venezuela desde Colombia se encontraron con el fracaso y no solamente el fracaso estruendoso de dos pueblos hermanos y unidos en sangre por la misma espada. Por eso felicitamos al gobierno electo de Colombia y ratificamos nuestra fe en relaciones de respeto, cooperación y amistad como corresponde entre pueblos hermanos», señaló.

Asimismo, manifestó que la diplomacia ha tomado rumbo en el país «de encontrar espacio para las relaciones internacionales con todos».

«En ese camino nos encontramos y hemos dicho dese el 3 de enero resolvamos nuestras diferencias a través de la diplomacia y el diálogo político», dijo desde Carabobo.

LOS NUEVOS CAMINOS PARA VENEZUELA

Durante el acto, Delcy Rodríguez expresó que «ve nuevos caminos para Venezuela» a propósito del 205 aniversario de la Batalla de Carabobo.

«Yo veo nuevos caminos para Venezuela. Un camino de una Venezuela que sigue siendo digna, que con mucha fuerza defendemos lo que heredamos de Carabobo que nos enseñó muchas lecciones, entre ellas la unión nacional», indicó.

Asimismo, acotó que «Venezuela es observada, criticada y atacada por fuerzas externas y a veces desde el interior por quienes no comprenden ni entienden la historia, de saber y entender de qué se trata una nueva Venezuela».

«Ante el infortunio que hemos recibido, las agresiones, las amenazas, hoy digo que Venezuela es más fuerte. Tiene un espíritu distinto, que nos lleva a entender profundamente el valor de la paz, la tranquilidad, la independencia, la libertad. En una sociedad que busca el reencuentro entre venezolanos y enterrar para siempre el odio y la intolerancia que el 3 de enero se convirtieron en bombas y misiles», comentó.