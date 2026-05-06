Delcy Rodríguez recibe a autoridades de Cruz Roja internacional para reforzar cooperación

(EFE).- La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este martes en Caracas a la presidenta de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), Kate Forbes, para reforzar la cooperación humanitaria en el país.

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) indicó -en una transmisión- que es la primera visita oficial de Forbes a Venezuela, y que su propósito es «reforzar una gestión que se enmarca en el derecho internacional humanitario».

A la reunión también asistió Loyce Pace, directora regional para las Américas de la IFRC, así como el presidente de la Cruz Roja Venezolana (CRV), Luis Manuel Farías, y otras autoridades.

Por su parte, el presidente del Parlamento y hermano de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, informó -en su canal de Telegram- que también se reunió con la presidenta de la IFRC, a quien le manifestó su intención de «acompañar la misión de este organismo y su voluntariado en la atención de los más vulnerables».

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Forbes llegó a Venezuela para cumplir una agenda de trabajo «orientada al fortalecimiento de la acción humanitaria», informó en la víspera la CRV.

El pasado 27 de abril, el fiscal de Venezuela, Larry Devoe, afirmó que elaborará un plan de trabajo conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para «reforzar» su labor, que incluye lo relacionado a los derechos de las personas encarceladas, tras sostener un encuentro con la jefa de la delegación de esta agencia en Venezuela, Valérie Aubert.

En febrero pasado, el Parlamento de Venezuela aprobó la Ley de la Cruz Roja Venezolana para su regulación, en medio de las críticas de diputados opositores que cuestionan que la norma establezca a la institución como «auxiliar del Poder Público» y como un «deber» la ayuda a los servicios médicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.