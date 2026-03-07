Delcy Rodríguez reaccionó al anuncio de reconocimiento de Trump y le hizo el siguiente pedido

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reaccionó este sábado al anuncio de reconocimiento que hizo el mandatario Donald Trump más temprano, a quien invitó a «construir relaciones de largo plazo».

En un mensaje difundido en su cuenta de X (Twitter), Rodríguez dijo que la decisión de Trump es un «reconocimiento al pueblo de Venezuela».

«Presidente Donald Trump, recibimos esta decisión como un reconocimiento al pueblo de Venezuela y a su justa causa por la verdad de nuestro país. Reiteramos nuestra disposición a construir relaciones de largo plazo basadas en el respeto mutuo, la igualdad y el derecho internacional, con miras a impulsar una agenda de trabajo que afiance la cooperación en beneficio de ambos países», expresó.

En ese sentido, la mandataria ratificó que el diálogo diplomático «es el camino virtuoso para dirimir nuestras divergencias y avanzar en las coincidencias».

¿QUÉ DIJO TRUMP?

Instantes antes, Donald Trump anunció que reconoció como «legítimo» al gobierno encargado de Delcy Rodríguez, al tiempo que insistió en que está haciendo un «gran trabajo» y que incluso se lleva bien con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Durante una conferencia de prensa, que formó parte de un encuentro con mandatarios del continente, el republicano también se refirió al acuerdo con el oro venezolano.

«Me complace decir que esta semana hemos reconocido formalmente al gobierno venezolano. De hecho, lo hemos reconocido legalmente. También acabamos de alcanzar una meta histórica para negociar. Eso se llama el acuerdo de oro con Venezuela para permitir que nuestros dos países trabajen juntos para facilitar la venta de oro venezolano y otros minerales», expresó.

Asimismo, reiteró que han estado trabajando estrechamente con Delcy Rodríguez, quien «está haciendo un gran trabajo».

«Está haciendo un gran trabajo porque trabaja con nosotros; si no lo hiciera, no diría que está haciendo un gran trabajo. De hecho, si no trabajara con nosotros, diría que está haciendo un muy mal trabajo, inaceptable», aseveró.

Poco después, Trump dijo que Delcy Rodríguez incluso «se lleva muy bien con Marco Rubio». «Estamos extrayendo enormes cantidades de petróleo y estamos ganando más dinero que nunca».