Delcy Rodríguez propuso que el país sea sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030 

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, señaló este miércoles que Venezuela desea organizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2030.

«Le ratifico la posición de Venezuela de querer ser sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el año 2030. Se lo dije al presidente del comité y a pesar de las dificultades, el pueblo venezolano está preparado para recibir a nuestros hermanos de Centroamérica y del Caribe para darle un abrazo y que la competencia fluya y que gane el mejor. Y sé que nuestro tricolor estará allí ondeando en ese medallero», comentó.

Rodríguez ofreció las declaraciones durante un acto en el que recibió a los atletas venezolanos que acudieron a los Juegos Centroamericanos y los Juegos Parasuramericanos 2026.

«Le dieron una felicidad a Venezuela en su desempeño tanto en los Parasuramericanos que obtuvieron 89 medallas y en los Centroamericanos 216 medallas. Todos llegaron con su medalla en el pecho y también está en el pecho del pueblo venezolano. Esa es la expresión de lo que queremos en nuestra juventud, que se esfuerza, que tiene disciplina», dijo.

Rodríguez recordó que tras los terremotos del 24 de junio le consultaron si debía continuar la participación del equipo venezolano en estos juegos, a lo que respondió: «Sí, que nada nos detenga y que Venezuela fuera con su bandera tricolor ondeada», comentó.

«Cuando nuestras delegaciones salieron se levantó la tribuna a darle felicitaciones amorosas y de solidaridad con nuestro pueblo», expresó.