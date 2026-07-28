VIDEO: Delcy Rodríguez presentó balance tras cumplirse 200 días de su gobierno tras el 3 de enero

El Ministerio de Información y Comunicación presentó este lunes, 27 de julio, el balance de gestión de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a 200 días de haber asumido el Ejecutivo nacional tras los sucesos del 3 de enero.

Se difundió un video en redes sociales, el cual apuntó «avances» en materia económica, social, de seguridad y en la respuesta a los terremotos del 24 de junio.

En el plano social y económico, el informe destacó que 8.084 personas resultaron beneficiadas por la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, mientras que el Ingreso Mínimo Integral aumentó 50 %, de 160 a 240 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), y las pensiones se ajustaron 40 %.

Asimismo, se señaló que el PIB registró un crecimiento de 6 % en el segundo trimestre de 2026 y el país reingresó al sistema de pagos mundiales, en paralelo al fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y petroleras que permitió el retorno de licencias para Repsol, ENI, BP y Chevron, además de nuevas negociaciones con India.

Además, se indicó que la producción petrolera se ubicó en un millón 203 mil barriles diarios para junio.

En seguridad ciudadana, el índice de homicidios de acuerdo con el balance bajó de 3 a 1,3 por cada 100 mil habitantes, cifra en la que el gobierno enmarca la neutralización de Héctor Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero», cabecilla del Tren de Aragua, tras ser abatido en el estado Bolívar con ayuda militar estadounidense.

A esto se suma, destacó el mismo gobierno, un abastecimiento nacional de 99% en los anaqueles del país, la habilitación de 176 salas de diálisis y reapertura de los servicios de nefrología en el Hospital Universitario de Caracas, el hospital El Piñal de Táchira y el Luis Ortega de Nueva Esparta.

También se recordó que se restableció la conectividad aérea entre Venezuela y Estados Unidos, con nuevos vuelos comerciales hacia Miami desde La Guaira y Zulia.

#EnVideo📹| Lo que se ha logrado en últimos 200 días en Venezuela va más allá de la narrativa política y los números revelan el impacto estratégico en los ciudadanos. La Ley de Amnistía benefició a 8.084 personas Se realizó un ajuste a los pensionados del 40% y el ingreso… pic.twitter.com/M17aqSwUFr — Ministerio de Comunicación e Información (@mippci_ven) July 27, 2026

TERREMOTOS EN VENEZUELA

Un capítulo central del balance correspondió a la respuesta ante los terremotos de 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio, que dejó a siete estados en emergencia y convirtió a La Guaira en la entidad más devastada, con cientos de estructuras colapsadas y más de 5.000 fallecidos hasta ahora.

Frente a esa tragedia, el Estado habilitó 107 campamentos transitorios en 12 días para atender a más de 23 mil personas afectadas, entregó las primeras 200 viviendas 20 días después de los sismos y logró la recuperación de 346 millones de dólares retenidos por el Fondo Monetario Internacional, destinados a la reconstrucción habitacional.

Se resaltó que Rodríguez instruyó recientemente la entrega de 4.000 viviendas adicionales antes de que culmine 2026.

«Una gestión cuya eficiencia y transparencia fue reconocida por la ONU», reza parte del mensaje difundido por el Ministerio de Información y Comunicación en redes sociales.