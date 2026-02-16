Venezuela

Delcy Rodríguez ordenó sustituir el Viceministerio para la Suprema Felicidad y crear el Despacho de Apoyo Presidencial

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Delcy Rodríguez afianza su plan económico con venta de gas y divisas al mercado cambiario
Archivo

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ordenó modificar el Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo y sustituirlo por el Despacho del Viceministro de Protección Social.

La medida quedó establecida en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.984. Además, estará a cargo de José Gregorio Mendoza Rodríguez.

Vale recordar que el Viceministerio para la Suprema Felicidad fue creado el 25 de octubre de 2013 en Venezuela, mediante el Decreto N° 506 publicado en la Gaceta Oficial N° 40.280.

OTROS CAMBIOS DE DELCY RODRÍGUEZ 

En dicha Gaceta, Delcy Rodríguez ordenó crear el despacho del Viceministro de Apoyo Presidencial. El mismo estará integrado a la estructura orgánica del Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.

«Coordinará, impulsará y hará seguimiento a las políticas, estrategias y directrices emanadas del Ejecutivo Nacional. Esto con el fin de generar las acciones de apoyo, asistencia y análisis requeridas por la Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela», dice el texto.

Este despacho estará a cargo de José Gregorio Machado Pérez.

También fue creado el Despacho del Viceministro de Comunicación Presidencial, que estará liderado por Alejandra Carolina Bastidas González.

 

