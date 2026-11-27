La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ordenó este viernes a la Cancillería eliminar la exigencia de visa a los panameños.

«Di la instrucción al canciller Oliver Blanco de que suprima a partir de este viernes las visas a Panamá», indicó.

Asimismo, acotó que el objetivo es que «se pueda facilitar a Venezuela como destino turístico».

«Ayer vimos llegar el vuelo de Copa a Nueva Esparta y me da mucha emoción saber que ya tienen vendidos todos los tickets de aquí a enero y febrero», comentó.