La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ordenó este viernes a la Cancillería eliminar la exigencia de visa a los panameños.
«Di la instrucción al canciller Oliver Blanco de que suprima a partir de este viernes las visas a Panamá», indicó.
Asimismo, acotó que el objetivo es que «se pueda facilitar a Venezuela como destino turístico».
«Ayer vimos llegar el vuelo de Copa a Nueva Esparta y me da mucha emoción saber que ya tienen vendidos todos los tickets de aquí a enero y febrero», comentó.
#ÚLTIMAHORA | Delcy Rodríguez ordenó eliminar la exigencia de visa a los panameños .-
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— Caraota Digital (@CaraotaDigital) November 27, 2026