Delcy Rodríguez oficializó candidatura del país para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, oficializó este lunes la candidatura de Caracas para ser la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030, con el objetivo de manifestar la «capacidad de recuperación» del país.

Rodríguez recibió en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores a una delegación de Centro Caribe Sports, encabezada por su presidente, Luis Mejía. Durante la reunión, la mandataria encargada hizo el anuncio al país.

«Queríamos informar que estoy haciendo entrega de todos los recaudos, más otros que se han realizado, hemos completado el proceso para postular a Venezuela como sede de los Centroamericanos y el Caribe 2030», dijo Rodríguez.

Además de Rodríguez, estuvieron presentes los ministros de Deporte, Franklin Cardillo; y Relaciones Exteriores, Félix Plasencia. También participaron la alcaldesa de Libertador, Carmen Meléndez, y la presidenta del Comité Olímpico Venezolano, María Soto.

RODRÍGUEZ QUIERE «RECUPERACIÓN»

Tras el devastador doble terremoto del 24 de junio, Rodríguez confía en que estos juegos serán una herramienta para dejar en evidencia la «recuperación» del país. «Tengo fe en Dios de que vamos a tener esos Juegos, la sede será Caracas», apuntó.

«Vamos a ser sede para que Venezuela siga mostrando su brillo al mundo y su capacidad de recuperación, de cómo superar las dificultades y podamos abrazar a los países hermanos», concluyó Rodríguez.

La reunión de Rodríguez con la delegación de Centro Caribe Sports se enfocó en evaluar la candidatura de Caracas. Hasta la fecha, Honduras y Puerto Rico también han manifestado intenciones de postularse, aunque ninguna ha completado el proceso.

Rodríguez adelantó a mediados de agosto sus planes para que Venezuela fuera sede de esta competencia regional. «Se lo dije al presidente del comité y a pesar de las dificultades, el pueblo venezolano está preparado para recibir a nuestros hermanos», acotó.

En caso de ser electa como sede, sería la tercera ocasión en que Venezuela organiza los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La primera se remonta hasta Caracas 1959, mientras que la segunda fue en 1998, pero con Maracaibo como anfitrión.