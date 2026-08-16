Delcy Rodríguez instó a las juntas de condominio a participar en la consulta popular anunciada para el 11-Oct

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que el 11 de octubre se realizará la segunda consulta popular de este 2026 e invitó a las juntas de condominio a organizarse y participar, para decidir los proyectos en los que puede ayudar el Gobierno Nacional a las comunidades.
“Quiero anunciar que el 11 de octubre es la consulta popular. Las juntas comunales, los circuitos comunales y las juntas de condominio que por primera vez van a participar, pueden organizarse. Pueden plantear los proyectos que van a llevar a la consulta, para que esos recursos vayan a las necesidades de la comunidad”, dijo Rodríguez durante la entrega de créditos a 157 condominios pertenecientes a las parroquias El Paraíso, El Recreo, La Candelaria y el sector La Florida, en el municipio Libertador.
Estos recursos se usarán para la rehabilitación de 68 edificios y 585 viviendas afectadas por los terremotos del 24 de junio.
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Durante el recorrido por esta zona, Rodríguez supervisó las obras de recuperación ejecutadas en las edificaciones de la zona.
Además, resaltó la entrega de 77 viviendas a familias que retornaron a sus hogares tras los daños ocasionados por los sismos.
“Da mucha alegría que vuelvan a su hogar, a su vivienda a reencontrarse con sus recuerdos y estar congregados en familia”, expresó. Destacó que con la entrega de este crédito se benefician unas 2 mil familias.
“Tocar el botón para dar el financiamiento a 68 edificios y a 585 propietarios para arreglar sus viviendas y que sigamos en este proceso de recuperación. 2.000 familias; a veces los números son muy fríos, pero pensar que 2.000 familias pueden recuperar su vivienda es para nosotros muy satisfactorio, muy emocionante”, afirmó.
De igual manera, se comprometió a solucionar el problema de vivienda a las personas que permanecen en los refugios.
“A quienes están en campamentos transitorios nosotros vamos a solucionar su problema habitacional”, aseveró.
Delcy Rodríguez anunció la realización de la segunda consulta popular para el próximo 11 de octubre e instó a las juntas de condominio a organizarse para participar en la elección de proyectos comunitarios.
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— Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 16, 2026