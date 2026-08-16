Delcy Rodríguez instó a las juntas de condominio a participar en la consulta popular anunciada para el 11-Oct

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que el 11 de octubre se realizará la segunda consulta popular de este 2026 e invitó a las juntas de condominio a organizarse y participar, para decidir los proyectos en los que puede ayudar el Gobierno Nacional a las comunidades.

“Quiero anunciar que el 11 de octubre es la consulta popular. Las juntas comunales, los circuitos comunales y las juntas de condominio que por primera vez van a participar, pueden organizarse. Pueden plantear los proyectos que van a llevar a la consulta, para que esos recursos vayan a las necesidades de la comunidad”, dijo Rodríguez durante la entrega de créditos a 157 condominios pertenecientes a las parroquias El Paraíso, El Recreo, La Candelaria y el sector La Florida, en el municipio Libertador.

Estos recursos se usarán para la rehabilitación de 68 edificios y 585 viviendas afectadas por los terremotos del 24 de junio.

Durante el recorrido por esta zona, Rodríguez supervisó las obras de recuperación ejecutadas en las edificaciones de la zona.

Además, resaltó la entrega de 77 viviendas a familias que retornaron a sus hogares tras los daños ocasionados por los sismos.

“Da mucha alegría que vuelvan a su hogar, a su vivienda a reencontrarse con sus recuerdos y estar congregados en familia”, expresó. Destacó que con la entrega de este crédito se benefician unas 2 mil familias.

“Tocar el botón para dar el financiamiento a 68 edificios y a 585 propietarios para arreglar sus viviendas y que sigamos en este proceso de recuperación. 2.000 familias; a veces los números son muy fríos, pero pensar que 2.000 familias pueden recuperar su vivienda es para nosotros muy satisfactorio, muy emocionante”, afirmó.

De igual manera, se comprometió a solucionar el problema de vivienda a las personas que permanecen en los refugios.

“A quienes están en campamentos transitorios nosotros vamos a solucionar su problema habitacional”, aseveró.