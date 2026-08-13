Delcy Rodríguez firmó acuerdos con tres empresas internacionales para explotación y exportación de gas

La presidenta encarga de la República, Delcy Rodríguez lideró la firma de acuerdos energéticos con consorcios internacionales para la sesión de participación en la fase 2 de la licencia de exploración y exportación de hidrocarburos gaseosos del campo Loran.

«Es auspicioso tener empresas de países distintos formando un consorcio para desarrollar un campo como es el campo Lorán. Yo que conozco de cerca lo que ha sido la historia del yacimiento Lorán-Manatee puedo anunciar con satisfacción al país que después de 23 años hemos logrado finalmente dar el impulso para la producción de gas en este extraordinario y gigante campo», destacó Rodríguez desde Miraflores donde se llevó a cabo la firma.

En la firma participó British Petroleum de Reino Unido, XRG de Emiratos Arabes y UCC Holding de Qatar.

LEA TAMBIÉN: LA REACCIÓN DE DELCY RODRÍGUEZ ANTE ACUERDOS EN LA MESA DE DIÁLOGO Y LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA

«Agradezco el esfuerzo que todas las empresas han hecho, son empresas internacionales y el mundo puede ver que en Venezuela se está produciendo un momento muy importante para dar un verdadero impulso a la producción de hidrocarburos», indicó Rodríguez.

🚨#ÚltimaHora | ​Firma de acuerdos energéticos con consorcios internacionales. ​La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este jueves la firma de nuevas licencias y acuerdos con consorcios internacionales en el Palacio de Miraflores. ​🗣»Queremos que el pueblo vea… pic.twitter.com/4Pc3MfoUXu — Globovisión (@globovision) August 13, 2026

Para la mandataria este acuerdo abre un nuevo campo de producción en el país. «Personalmente tengo un afán en el gas para el desarrollo nacional, para dar impulso en los procesos industriales en Venezuela, a la petroquímica en el país, pero también para ser ahora no solamente un país exportador de petróleo, sino también un país exportador de gas».

«Que la energía de Venezuela cuando cruce nuestras fronteras sea para llevar bienestar a otros pueblos, y que el pueblo venezolano también vea reflejado en estos acuerdos el resultado de su esfuerzo, resistencia y la esperanza que tiene nuestro país en un crecimiento, desarrollo compartido y en el desarrollo humano», concluyó Rodríguez.