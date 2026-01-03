Delcy Rodríguez exige a EEUU prueba de vida de Nicolás Maduro y Cilia Flores

(EFE).- La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos.

En un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez exigió al Gobierno de Trump una prueba de vida de Maduro y de Flores.

La también titular de Hidrocarburos informó de la muerte de militares y civiles que se encontraban «en los distintas puntos de los ataques», que, según el Gobierno venezolano, fueron en Caracas y los estados cercanos de Miranda, Aragua y La Guaira (norte).

«Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo que ha cobrado la vida de funcionarios militares, que se convierten en mártires de nuestra patria, y que ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles», expresó.

En un mensaje en la red social Truth Social, Trump confirmó hoy que EE.UU. ha llevado a cabo «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país».

«La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos», aseguró Trump, quien indicó que dará más información en una rueda de prensa a las 11 de la mañana (16:00 GMT) desde Mar-a-Lago (Florida).

El republicano confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y el sobrevuelo de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.