Delcy Rodríguez evalúa con gobernadores el sistema eléctrico tras el «hito en la demanda»

(EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, evaluó este viernes con los gobernadores del país la operatividad del sistema eléctrico nacional, un día después de que las autoridades informaran de un «hito en la demanda» del servicio, que la mandataria busca recuperar con inversión privada y extranjera.

Rodríguez -a cargo del país petrolero tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero pasado- encabezó, junto con el ministro de Energía Eléctrica, el ingeniero Rolando Alcalá, y el presidente de la estatal Corpoelec, José Luis Betancourt, una videoconferencia con los mandatarios regionales y la alcaldesa de Caracas, la chavista Carmen Meléndez.

Según el equipo de prensa de Rodríguez, se evaluaron los avances en las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de las principales plantas generadoras, así como el despliegue nacional de equipos de Corpoelec.

El encuentro se enmarca en el proceso de «estabilización y optimización de los servicios públicos», agregó Prensa Presidencial.

La estatal Venezolana de Televisión (VTV) transmitió imágenes de la videoconferencia y, si bien no dio detalles de lo discutido, aseguró que la meta es recuperar el sistema eléctrico, para el que «se están realizando importantes inversiones estratégicas en infraestructura», como aseguró el Gobierno en la víspera.

VTV agregó que, a partir de este viernes, los sectores industriales, académicos y científicos están convocados a participar en el plan de recuperación y transformación del sector eléctrico.

El jueves, el Gobierno anunció «maniobras» de estabilización y protección del sistema eléctrico para garantizar el equilibrio del servicio, al asegurar que se alcanzó un «hito en la demanda», con «la cifra récord de 15.579 megavatios, la más alta en los últimos nueve años».

El Ejecutivo aseguró que las «altas temperaturas» y el «crecimiento económico» son los causantes de la alta demanda de energía, aunque líderes opositores han denunciado durante años corrupción y la falta de mantenimiento.

Más temprano, el partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT) culpó al «desgobierno» por la crisis del sistema eléctrico de Venezuela, donde aseguró que «miles de ciudadanos» de al menos doce estados sufren racionamientos y apagones diarios que los obligan a pasar horas sin electricidad.

Por su parte, el líder opositor Edmundo González Urrutia planteó usar el dinero bloqueado de Venezuela en el extranjero bajo supervisión de Estados Unidos para recuperar el sector.

El pasado abril, Rodríguez informó de negociaciones con las compañías Siemens y General Electric para resolver la crisis eléctrica en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia).