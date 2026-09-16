Delcy Rodríguez encabezó entrega del Premio Nacional de Periodismo, estos fueron los ganadores

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabezó este miércoles la entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2026, en donde brindó reconocimientos a comunicadores y distintos medios.

Rodríguez protagonizó la ceremonia que se realizó en Caracas. El Ministerio para la Comunicación e Información (Mippci) y el jurado fueron los encargados de anunciar los veredictos finales de los premios.

«Este Premio Nacional del Periodismo se da en un momento extraordinario de cambios en una Venezuela que busca preservar su tranquilidad, su paz, su independencia, su derecho al desarrollo, al futuro y al derecho que tiene el pueblo venezolano a tener patria», acotó.

Rodríguez también hizo un homenaje a los comunicadores que perdieron la vida durante el doble terremoto del pasado 24 de junio. Asimismo, destacó la labor del periodismo en la cobertura de la tragedia.

GANADORES DEL PREMIO

Premio único de periodismo: Clodovaldo Hernández.

Periodismo impreso: Freddy Durán, del diario La Nación de Táchira

Premio de periodismo de opinión: Roberto Betancourt, por sus artículos en Correo del Orinoco y Últimas Noticias.

Imagen gráfica: la fotoperiodista Maxwell Adrián Briceño Godoy por su trabajo sobre el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Radio: Rosa Yasmín Ríos Serrano, por sus trabajos con la emisora Galáctica 100.9 FM del estado Zulia.

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