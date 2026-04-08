Delcy Rodríguez dice que beneficiados por la amnistía «están planificando conflictos»

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró este martes que los expresos políticos que quedaron en libertad por la Ley de Amnistía estarían planificando conflictos.

«Por esta ley de amnistía, que han sido beneficiadas por medidas recomendadas por el programa, están planificando conflictos, entonces es importante también que hagamos seguimiento a la ley de dignidad. Yo no estoy excluyendo a nadie, yo estoy diciendo que hagamos seguimiento para que esa oportunidad que estamos dando para sanar extremismo y radicalismo podamos de verdad curarlas para poder garantizar el futuro y que sepamos que ese camino no nos llevó a nada bueno a los venezolanos», comentó.

En ese sentido, comparó la Ley de Amnistía de Venezuela con la de Sudáfrica y España.

«La amnistía de Sudáfrica se llevó siete años y dio beneficio a 782 personas, apenas el 12 % de los que solicitaron el perdón. La ley de amnistía de España, año 2024, todavía no ha culminado. Amnistía de Venezuela, mes y medio y más de 8.000 beneficiados», indicó Rodríguez.

«Yo no digo que no protesten, porque yo veo la protesta contra la Ley de Amnistía. Muy bien, salga y proteste. Pero ahí está la ley para beneficiar a personas de violencia política. Y lo he dicho, quienes no pueden ser sujetos de violencia política, lo dije desde el día uno, ahí está el programa de convivencia democrática y paz para que busque mecanismos», añadió.

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Asimismo, aseguró que está de acuerdo con alternativas a la justicia convencional para este tipo de casos. «Lo propuse en el Tribunal Supremo de Justicia el día de la Ley de Amnistía que también haya medidas alternativas a la justicia, coincido con esa visión así que yo pido que se sumen también a un seguimiento, pero que sea prudente, que entienda la realidad que vive Venezuela».

«Yo pido que como mujeres nos sumemos a sanar en la política, que no nos veamos con malas caras si somos de partidos distintos y que podamos darle al que es distinto una sonrisa también. Que sepamos que hay espacios comunes donde podemos hablar entendernos y sonreír. Eso se los pido. Que empecemos a sanar el extremismo político», consideró.