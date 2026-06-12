Venezuela

Delcy Rodríguez deseó «lo mejor» a Estados Unidos, México y Canadá en la Copa del Mundo

Caraota Digital
2 Min de Lectura
Delcy Rodríguez deseó "lo mejor" a Estados Unidos, México y Canadá en la Copa del Mundo
Delcy Rodríguez deseó "lo mejor" a Estados Unidos, México y Canadá en la Copa del Mundo

(EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, deseó este jueves, cuando comenzó la Copa del Mundo 2026, «lo mejor» a Estados Unidos, México y Canadá durante la celebración del torneo, que organizan estas naciones de manera conjunta.

«Le deseo lo mejor a las triples sedes, tres países de nuestro continente», expresó en un corto vídeo publicado en redes sociales.

- Publicidad -
Ad image

La mandataria, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas por parte de Estados Unidos, felicitó a todos los equipos que están participando, a quienes también deseó «lo mejor».

«Arranca el Mundial de fútbol y Venezuela también (está) emocionada», dijo la mandataria, quien aseguró que en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano, en Caracas, ya empezaba a «sentirse la soledad porque todo el mundo está corriendo» para ver el comienzo del torneo.

El vicecanciller para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, también publicó un vídeo en redes sociales en el que envió un «mensaje de éxito a todos los países que participan».

El funcionario agregó que espera que estas próximas semanas de «unión familiar y de interacción global» inspiren a «seguir construyendo y a seguir mostrando la pasión no solo por el deporte», sino por cada uno de los países.

La selección venezolana, la Vinotinto, quedó sin el pase a la repesca para el Mundial de 2026 el pasado septiembre, cuando cayó por 3-6 ante Colombia en la última jornada de las eliminatorias suramericanas.

Pese a la ausencia del equipo, que nunca ha clasificado a un Mundial de Fútbol, decenas de venezolanos disfrutaron este jueves desde varios espacios públicos de Caracas la ceremonia inaugural y el partido entre México y Sudáfrica, todo transmitido en pantallas.

Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Jue 11/06
$ USD: 577,54 Bs
EUR: 667,37 Bs
Jojobet Girişhttps://www.letmejizz.co/tag/pornhub/matbetgrandpashabetcasibomjojobetcasibompokerklasmadridbetextrabettaraftarium24justin tvbetkare girişgrandpashabetmaltepe eskortmatbetMatbetDeneme Bonusu Veren Sitelergrandpashabet kayıp bonusugrandpashabetextrabetjojobetcasibomgrandpashabet telegramgrandpashabet girişjojobetGrandpashabetcasibomextrabetGrandpashabetHiltonbetGrandpashabetjojobetjojobet girişПроститутки Бишкекаcasibomcasibomgrandpashabetmarsbahis giriş