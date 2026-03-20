Delcy Rodríguez continúa con los cambios en la Fanb y designó a los nuevos comandantes de las Redi

La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció nuevos cambios en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, específicamente en las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (Redi).

«He designado a los nuevos Comandantes de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI). Asumen la responsabilidad de garantizar la paz, la soberanía y la seguridad en todo el territorio nacional», indicó.

Destacó que con esta renovación se «refuerza» la capacidad operativa de las Redi.

«Velando por la defensa estratégica, la protección de nuestras comunidades y la coordinación efectiva con los distintos órganos de seguridad ciudadana, en resguardo de todos los venezolanos», comentó.

LOS NOMBRES DE LAS AUTORIDADES DE LAS REDI

GONZÁLEZ LÓPEZ NUEVO MINISTRO DE DEFENSA

Estos nombramientos se informan un día después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informara sobre diez nuevas designaciones. Entre ellas la de Gustavo González López como nuevo ministro de Defensa, cargo que desempeñaba Vladimir Padrino López desde 2014.

González López, de 65 años, entra al despacho ubicado dentro del mayor complejo militar de Venezuela, el Fuerte Tiuna, en Caracas. Esto más de dos meses después de haber sido designado por la mandataria encargada como comandante de la Guardia de Honor Presidencial. Y también titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Cargos que fueron adjudicados a Henry Navas y Germán Gómez, respectivamente.

En el pasado, González López estuvo dos veces al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), primero entre 2014 y 2018 y luego de 2019 a 2024. Ambos por designación de Maduro, hoy detenido en Nueva York junto con su esposa, la diputada Cilia Flores.

Tanto la DGCIM como el Sebin han sido señalados por organizaciones no gubernamentales y la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela como responsables de violaciones de derechos humanos.