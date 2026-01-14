Delcy Rodríguez confirmó llamada con Donald Trump y reveló «agenda de trabajo bilateral»

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo este miércoles una llamada con el mandatario estadounidense, Donald Trump, a la vez que brindó detalles sobre la agenda entre ambos países.

Rodríguez hizo una breve publicación en sus redes sociales sobre esta llamada con Trump. Desde un principio, aseguró que la conversación fue «larga y cortés», en donde trataron distintos temas.

«Fue desarrollada en un marco de respeto mutuo, en la que abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobiernos», detalló Rodríguez.

Sostuve una larga y cortés conversación telefónica con el Presidente de los EEUU, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo, en la que abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobiernos. pic.twitter.com/TPxQMo4mn0 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 14, 2026



La mandataria no brindó detalles sobre la agenda de trabajo entre Venezuela y Estados Unidos, al igual que los «asuntos pendientes». Fuentes diplomáticas dijeron a la agencia EFE que la conversación fue «muy extensa y muy buena», con un tono «excelente».

«ELLA ES FANTÁSTICA»

Pocas horas antes del pronunciamiento de Delcy Rodríguez, el presidente estadounidense informó a la prensa sobre la llamada. Aunque no detalló los temas mencionados en la conversación, confirmó que tiene una relación positiva con las autoridades venezolanas.

«Ella es fantástica. Trabajamos muy bien con ella. Nos da todo lo que le pedimos. Tuvimos hoy una muy larga conversación», dijo Trump. «Mantuvimos una llamada larga, hablamos de muchos temas y creo que estamos avanzando con muy buena sintonía», acotó.

Esta llamada ocurrió un día antes de que Trump reciba a María Corina Machada, líder de la oposición venezolana, en la Casa Blanca. Se desconocen los temas que tratarán en esta reunión.

Mientras tanto, Trump insiste en que Estados Unidos mantiene una tutela sobre las autoridades venezolanas y que la Casa Blanca está enfocada en la «recuperación» del país para que «vuelva a ser muy grande».