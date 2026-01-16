Venezuela

Delcy Rodríguez propone comité para defender derechos económicos de Venezuela

(EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este viernes crear un comité para la defensa de los derechos económicos del país suramericano ante instancias internacionales, luego de meses de denunciar que la economía de la nación ha estado sometida a «bloqueos» y «sanciones» extranjeras.

Rodríguez pidió autorización para la creación del comité durante una intervención ante el Consejo Nacional de Economía Productiva, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Según propuso, esta instancia estaría conformada por representantes del Ejecutivo nacional, así como delegados del sector privado en las áreas de petróleo, agroalimentación, industria, comercio, comunas, bancas y el sector exportador no petrolero.

Según explicó, el objetivo de este comité será «defender los derechos económicos en Venezuela en organismos multilaterales, en instancias internacionales».

Asimismo, la mandataria encargada reiteró su propuesta ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de aprobar tres legislaciones, incluyendo una reforma a la ‘Ley Orgánica de Hidrocarburos’ y una ley de simplificación de trámites.

Desde que asumió la Presidencia encargada, tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de EE.UU. en Venezuela el pasado 3 de enero, Rodríguez inició un proceso «exploratorio» para retomar las relaciones con Estados Unidos.

Su Gobierno interino, que Trump asegura se encuentra bajo tutela estadounidense, ha pactado el envío de millones de barriles de crudo hacia EE.UU. para su comercialización y ha abierto la industria petrolera a la inversión extranjera con el impulso de la Administración republicana.

 

