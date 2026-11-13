Delcy Rodríguez celebra la vuelta del BID a Venezuela: «Este logro abre una nueva etapa»

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró este viernes el anuncio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de retomar operaciones en el país suramericano, suspendidas en 2019, asegurando que «abre una nueva etapa».

«Celebramos la aprobación unánime del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de un nuevo marco de cooperación con Venezuela.

Este importante logro abre una nueva etapa de relacionamiento internacional, asistencia técnica y apoyo al sector público y privado», apuntó Rodríguez.

Aprobación del BID



El Directorio Ejecutivo del BID aprobó este viernes la Nota de Acción País para Venezuela, que establece un marco para la vuelta de las operaciones de este organismo, suspendidas en 2019 tras la ruptura institucional con el Gobierno del expresidente Nicolás Maduro.



Rodríguez, que viajó esta semana a Turquía para participar en la COP31, aseguró que su Gobierno sigue «avanzando en una diplomacia de logros concretos para los venezolanos».

La primera será reconstruir los motores del crecimiento, «con énfasis en la rehabilitación del sector eléctrico y una economía de mercado».

Las otras dos serán mejorar los servicios sociales para las poblaciones vulnerables, incluida la seguridad alimentaria, y apoyar la reconstrucción tras el doble terremoto.

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En mayo de 2018 el BID anunció la suspensión inmediata de sus préstamos a Venezuela porque había llegado al límite de pagos atrasados.

Un año después, las relaciones quedaron congeladas por la ruptura debido al reconocimiento por parte del BID al opositor Juan Guaidó.