Delcy Rodríguez anunció cambios en el alto mando militar: Estos son los nuevos jefes del Ceofanb, las Redi y el Codai

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este viernes una reestructuración en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), nombrando al mayor general Rubén Belzares Escobar como nuevo jefe del Comando Estratégico Operacional y a Pedro González Ovalles como comandante general del Ejército.

«Anuncio la designación de los nuevos responsables del Comando Estratégico Operacional de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del Comando de Defensa Aeroespacial Integral, quienes asumen la responsabilidad de seguir fortaleciendo nuestra capacidad operativa y defensiva, en resguardo de la soberanía, la independencia y la paz de la República», informó Rodríguez a través de Telegram.

La mandataria sustituyó en la jefatura del CEOFANB a Rafael Prieto Martínez, designado en marzo, para colocar a Belzares Escobar, quien ocupaba hasta ahora la comandancia del Ejército. En la misma jornada, Rodríguez nombró a Víctor Bojas Trujillo como segundo al mando del Comando Estratégico Operacional y asignó a José Freitas al frente del Comando de Defensa Aeroespacial Integral (Codai).

RENOVADAS SEIS REDI

El Ejecutivo renovó además los mandos de seis de las ocho Regiones Estratégicas de Defensa Integral (Redi) para coordinar la seguridad y defensa operativa en el país. Javier Magallanes asumió la Redi Occidental en reemplazo de Pedro González; Carlos Solórzano tomó la Redi Insular por Víctor Borjas; Romeri Domínguez pasó a dirigir Los Llanos en sustitución de Gustavo Serrano; Denny Ferrer asumió la Redi Oriental; Miguel Yilales tomó la comandancia de la Redi Guayana y Carlos Villamizar quedó al frente de la Redi Capital.

«Confío plenamente en que cumplirán esta misión con lealtad, disciplina y el más alto sentido del deber, honrando el legado de nuestro Padre Libertador Simón Bolívar y el compromiso permanente de la FANB al servicio del pueblo venezolano», concluyó la mandataria en su mensaje.

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De igual manera, ratificó a Gustavo González López como su ministro de defensa. Esto, gracias a su «valioso desempeño y compromiso inquebrantable».

Las renovaciones de la cúpula militar ocurren en el marco de las operaciones de contingencia por el doble terremoto del pasado 24 de junio. Este desastre afecta principalmente al estado La Guaira y a la región central del país, sumando más de 5.500 fallecidos.