«Dejen el acoso»: Rompió el silencio la joven que fue brutalmente golpeada por su pareja

Joendry Sarmiento, la joven que fue brutalmente golpeada por su pareja en Ciudad Bolívar la semana pasada, rompió el silencio el lunes y pidió a las autoridades y a los internautas que dejaran el «acoso» sobre el caso.

Sarmiento, en primera instancia, aclaró que no es menor de edad, como indicaban versiones en redes sociales. De igual forma, aseguró que no sufrió lesiones graves en la agresión.

«Quiero hacerles ver que no me enterraron, no me desfiguraron el rostro, no me sacaron los ojos, no me quitaron las orejas, tengo las manos completas. Tengo mis dientes completos, no me sacaron las tripas, no me apuñalaron», afirmó Sarmiento en un video.

En el video se puede ver que Sarmiento, que estaba desnuda, terminó ensangrentada por los numerosos golpes que le dio su pareja. Sin embargo, la joven aseguró que «había mucha sangre» por una herida que tenía en la oreja.

SARMIENTO NO DENUNCIARÁ

El impactante video se viralizó rápidamente en redes sociales, llegando al punto de que el Ministerio Público abrió una investigación. Ante este escenario, Sarmiento pidió que respetaran su privacidad.

«Quisiera pedirles que dejen el caso, tanto en las redes como en los cuerpos policiales, aquí han involucrado a tantas personas que no tienen nada que ver, mi familia, mis trabajadores, expusieron a mi hijo, un menor de cuatro años», afirmó Sarmiento.

GIRO INESPERADO: La mujer brutalmente golpeada y humillada por su pareja en Ciudad Bolívar, identificada como Joendry Sarmiento, pidió a través de un video el cese al acoso. No denunciará al agresor y habría decidido dejar la ciudad con él.



De acuerdo a Noticias Barquisimeto, la joven no denunciará al agresor e, incluso, habría decidido dejar Ciudad Bolívar con él. En tal sentido, Sarmiento exigió que la dejaran «seguir con su vida normal».

Aunque Sarmiento optó por no denunciar, el Ministerio Público afirmó el viernes que no permitirá «ningún maltrato a la mujer venezolana». Por tanto, se comprometió a investigar y sancionar al presunto responsable.