Defensoría del Pueblo reabrió su oficina en La Guaira: los detalles sobre su ubicación y atención ciudadana

La Defensoría del Pueblo restableció la atención presencial a la ciudadanía en su oficina del estado La Guaira. Además, mantiene el despliegue de su Brigada Defensorial en cinco campamentos temporales.

Estas medidas del ente estatal, forman parte del seguimiento y protección de los derechos de las personas y de las comunidades afectadas por los terremotos del pasado, 24 de junio.

Con la recuperación de la sede, la Defensoría del Pueblo amplía su espacio de atención tanto en la oficina como en los campamentos transitorios, donde los equipos defensoriales reciben peticiones y denuncias, brindan orientaciones, identifican posibles vulneraciones de derechos fundamentales y canalizan los requerimientos ante los organismos competentes.

UBICACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN LA GUAIRA

Los peticionarios o denunciantes podrán acudir a la oficina estadal en la Calle Fray Gaspar, Centro Comercial El Pozo, Planta Baja, local 7, Sector El Jabillo, Parroquia Maiquetía, o llamar al (0212) 331- 18-98 (0212) 331-96-52 y escribir al correo electrónico: [email protected] en caso de vulneraciones de derechos fundamentales.

De igual manera, la Brigada Defensorial para la Emergencia del estado La Guaira realizará atención continua (guardias) los días 17, 19, 24, 26 y 31 de agosto en los siguientes campamentos transitorios: Estadio César Nieves (Catia La Mar), Complejo Deportivo o Polideportivo José María Vargas (Maiquetía), Complejo Educativo República de Panamá (La Guaira), Escuela Narciso Gonell (Catia La Mar) y Campo de Golf o Caraballeda Golf Club (Caraballeda).

La Defensoría del Pueblo, además, cuenta también con el 08000-PUEBLO (783256), disponible de lunes a domingo de 8:30 am a 10:00 pm, y por WhatsApp a través de las líneas 0424-138 41-64 y 0424 138-41-68 24 horas al día toda la semana.