Venezuela

Declararon a La Guaira como «zona de desastre» tras los terremotos: Estas son las devastadoras imágenes

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
3 Min de Lectura

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró al estado La Guaira como zona de desastre tras los dos terremotos que sacudieron al país.

En ese sentido, indicó que ha estado en contacto directo con el gobernador Alejandro Terán, y el alcalde, José Manuel Suárez.

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«Es una de las zonas que hemos declarado zona de desastre por la cantidad de edificios que colapsaron y donde debemos concentrar labores de rescate y búsqueda», indicó durante un contacto telefónico con Venezolana de Televisión.

Asimismo, apuntó que se han trasladado rescatistas desde otras regiones del país para La Guaira y Caracas, donde colapsaron 10 edificios.

En redes sociales han publicado muchos videos de la devastadora situación que se vive en el litoral, muchos edificios y viviendas colapsadas, personas atrapadas en los escombros y muchas personas desaparecidas.

Las comunidades hacen un llamado a las autoridades para que acudan a las zonas a prestar ayuda y buscar sobrevivientes.

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