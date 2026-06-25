Declararon a La Guaira como «zona de desastre» tras los terremotos: Estas son las devastadoras imágenes

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró al estado La Guaira como zona de desastre tras los dos terremotos que sacudieron al país.

En ese sentido, indicó que ha estado en contacto directo con el gobernador Alejandro Terán, y el alcalde, José Manuel Suárez.

«Es una de las zonas que hemos declarado zona de desastre por la cantidad de edificios que colapsaron y donde debemos concentrar labores de rescate y búsqueda», indicó durante un contacto telefónico con Venezolana de Televisión.

Continuamos desde el estado La Guaira

25/06/2026 pic.twitter.com/Qg9VgAW35u — Roman Camacho (@rcamachovzla) June 25, 2026

Asimismo, apuntó que se han trasladado rescatistas desde otras regiones del país para La Guaira y Caracas, donde colapsaron 10 edificios.

🚨 #ÚltimaHora | Equipos de rescate lograron sacar con vida a una mujer y a su padre de los escombros en las inmediaciones del edificio Coral Beach, ubicado en el estado La Guaira. 🎥 @nathalividal pic.twitter.com/1YdFHXOInB — Globovisión (@globovision) June 25, 2026

En redes sociales han publicado muchos videos de la devastadora situación que se vive en el litoral, muchos edificios y viviendas colapsadas, personas atrapadas en los escombros y muchas personas desaparecidas.

El estado La Guaira fue la entidad más golpeada por el terremoto.

Sectores cómo Playa Grande, Tanaguarenas, Los Corales y Catia La Mar se vieron afectados.

En desarrollo pic.twitter.com/8tpuOMqQxU — Roman Camacho (@rcamachovzla) June 25, 2026

Las comunidades hacen un llamado a las autoridades para que acudan a las zonas a prestar ayuda y buscar sobrevivientes.

El estado La Guaira fue la entidad más golpeada por el terremoto.

Sectores cómo Playa Grande, Tanaguarenas, Los Corales y Catia La Mar se vieron afectados.

En desarrollo pic.twitter.com/I3hO6QQEe3 — Roman Camacho (@rcamachovzla) June 25, 2026

#25Jun #Venezuela #LaGuaira #Sismo

Un recorrido por el estado La Guaira evidencia decenas de edificaciones colapsadas tras los sismos registrados el #24Jun. La entidad concentra algunos de los daños más severos y continúan las labores de búsqueda y rescate.… — Reporte Ya (@ReporteYa) June 25, 2026