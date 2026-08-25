David Uzcátegui pidió eliminar las alcabalas «no en las ciudades sino en todo el territorio nacional»

El diputado a la Asamblea Nacional, David Uzcátegui, exhortó al Gobierno de Delcy Rodríguez a eliminar no solamente las alcabalas en las ciudades sino en todo el territorio nacional.

«Presidenta Delcy Rodríguez, no solamente hay que eliminar las alcabalas en las ciudades sino en todo el territorio nacional. En las carreteras, troncales, en los Llanos, en Los Andes, en el Oriente y en el Occidente; en todos lados es necesario eliminar las alcabalas que se han prestado en muchos casos para la matraca y la extorsión», afirmó.

El parlamentario recordó que el pasado 4 de junio introdujo ante la Asamblea Nacional la solicitud formal «Petitorio Cierres Alcabalas» y enfatizó que la medida responde a un clamor popular frente a las denuncias de extorsión y las mermas económicas en la cadena agroalimentaria.

LAS ALCABALAS

En dicho petitorio, Uzcátegui expuso los argumentos técnicos, jurídicos y económicos que sustentan la urgencia de erradicar los puntos de control fijos en todo el país:

Vulneración del libre tránsito y debido proceso: Recordó que el artículo 50 de la Constitución garantiza la libre circulación, mientras que el artículo 49 establece la presunción de inocencia, principios violados por el sometimiento sistemático a requisas corporales y vehiculares sin orden judicial ni indicios de delito.

Afectación severa a los productores y retrasos logísticos: Alertó que los transportistas de carga pesada y agropecuaria sufren retrasos de entre un 30% y un 50% en los tiempos de traslado, provocando mermas directas en alimentos perecederos por interrupción de la cadena de frío.

⁠Efecto inflacionario: Señaló que los costos extraordinarios generados por el retraso, el desgaste de combustible en colas forzadas y los cobros irregulares en la vía se trasladan al precio final de los alimentos, afectando directamente el bolsillo del consumidor.

⁠Inoperancia tecnológica: Sostuvo que la seguridad del siglo XXI no se garantiza con conos de plástico o barreras improvisadas, sino con corredores inteligentes, cámaras de reconocimiento de placas y patrullaje móvil.

«El libre tránsito no es un capricho, es el motor de toda una economía viva. Las alcabalas fijas se convirtieron en un modelo totalmente obsoleto. La seguridad de una nación no se mide por cuántos conos pones en la vía para trancar el tráfico, se mide con tecnología, con patrullaje inteligente y con la confianza entre el ciudadano y la autoridad», expresó.