VIDEO: Darwin González anunció la culminación del Parque Lineal Río Guaire en Colinas de Bello Monte

La entrega formal del Parque Lineal Río Guaire, en Colinas de Bello Monte, ya es una realidad para la comunidad al abrir oficialmente sus 1,8 kilómetros de recorrido, como un moderno punto de encuentro para el sano esparcimiento, el deporte y la recreación. Este nuevo espacio público ha sido diseñado para transformar el entorno urbano y ofrecer a los ciudadanos un lugar seguro donde compartir en familia.

El alcalde de Baruta, Darwin González, los comités vecinales invitan a todos los residentes a acercarse y conocer de primera mano las bondades, áreas verdes e infraestructura que componen esta obra, orientada a mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector.

DEPORTE SOBRE RUEDAS Y DIVERSIÓN EN FAMILIA

El diseño arquitectónico del Parque Lineal Río Guaire destaca por sus amplios trayectos continuos, lo que lo convierte en el escenario ideal para la práctica de actividades de deporte sobre ruedas, como bicicletas y patines, y ejercicios al aire libre.

En este sentido, el burgomaestre extendió una invitación abierta a la comunidad para asistir activamente al lugar de esparcimiento con bicicletas y monopatines, ya que el parque cuenta con caminerías e infraestructura apta para el tránsito seguro de ciclistas de todas las edades.

Asimismo, su pavimento liso permite el despliegue seguro para los aficionados al patinaje urbano, con patines o patinetas. También posee áreas demarcadas para el paseo peatonal y el disfrute de actividades físicas cardiovasculares en un ambiente natural.

El llamado principal del alcalde baruteño es a disfrutar del parque con corresponsabilidad, instando a los visitantes a cuidar el mobiliario urbano, mantener limpias las áreas verdes y respetar las normas de convivencia para garantizar la preservación de este pulmón recreativo a largo plazo.

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