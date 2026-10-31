«Darán techo y soporte a quienes perdieron su hogar»: Delcy Rodríguez anunció la llegada de casas prefabricadas de China

La tarde de este sábado, 31 de octubre, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, agradeció el envío de un nuevo cargamento de ayuda humanitaria proveniente de la República Popular China.

El mismo consiste en 87 maquinarias y 1.800 casas prefabricadas para las víctimas de los terremotos del pasado 24 de junio, en el estado La Guaira.

«Agradezco al presidente XI Jinping, a su gobierno y al pueblo de China por esta ayuda tan importante que es muestra de cooperación entre nuestros países», manifestó.

«Estamos muy emocionados por esta ayuda humanitaria, que yo sé que el pueblo venezolano la aprecia y la agradece porque nos permite tener esta cooperación en este proceso de transformación y recuperación profunda», expresó desde el Palacio de Miraflores.

Delcy Rodríguez informó que fueron recibidas 1.800 casas prefabricadas y 87 maquinarias provenientes de China para las familias afectadas por los sismos del 24 de junio en La Guaira. Video: VTV https://t.co/Ab2OveHFKg — Caraota Digital (@CaraotaDigital) October 31, 2026

Asimismo, comentó que las viviendas que están llegando «darán techo y soporte a quienes perdieron su hogar en el doblete sísmico». También enfatizó que los afectados «sienten la mano solidaria de China con nuestro pueblo, sienten la mano de China también en este proceso de reconstrucción».

Rodríguez especificó que llegaron 5.400 literas de emergencia y 1800 ventiladores para los campamentos temporales.

DELCY RODRÍGUEZ Y LAS CASAS PARA AFECTADOS

Igualmente, ratificó que la meta es que para diciembre no haya gente en esos espacios. «Yo aspiro que para fin de año ya no quede nadie en los campamentos. El gobierno de China está ayudando en este objetivo tan profundamente humano para la familia venezolana», subrayó.

«En nombre de Venezuela, muchísimas gracias por esta entrega y sé que vamos a seguir fortaleciendo nuestros lazos de amistad y de cooperación, como hemos tenido durante los últimos años. Sé que el futuro entre nuestros países es un futuro de relaciones fecundas», precisó la jefa de Estado.

También destacó que, hasta el momento, han removido 63 % de los escombros producidos como consecuencia de los terremotos. Y espera que, con el trabajo de la maquinaria de línea amarilla, a finales de año, ya no queden vestigios en los sectores de La Guaira golpeados por los sismos.