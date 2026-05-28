Darán atención médica a Angélica, la niña que se viralizó tras extraña condición en la piel: Será llevada a Caracas para realizar exámenes

La Fundación Esperanza de Vida (Fundevi) dio a conocer que ya le realizaron los primeros estudios a la niña Angélica en Portuguesa, por la rara condición que tiene en la piel y próximamente estará viajando a Caracas para recibir atención por parte de especialistas en la materia.

«Mi gente querida, Dios es bueno y maravilloso. La niña Angelica es bendecida por Dios y hoy estamos haciendo entrega de todas esas bendiciones recibas para ella .

Ya ella inició con los chequeos médicos, exámenes de laboratorio y ya tenemos un informe médico, el siguiente paso es el traslado a Caracas», indicó la fundación.

Asimismo, señaló que seguirán haciendo acompañamiento. «Vamos a seguir informando».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FUNDEVI (@fundevivenezuela)

De igual forma, la señora Juana, madre de Angélica agradeció a todos los que han ayudado. «Muy bien y agradecida con Dios y con todos los que me están ayudando con mi hija. Si no hubiese sido por la ayuda de ustedes estuviésemos igual».

Asimismo, confirmó que la fundación le ha hecho llegar todos los donativos que han recibido y esperan próximamente seguir con su evaluación. «Ya a mi hija la están viendo los dermatólogos, y se le han hecho los exámenes», concluyo.