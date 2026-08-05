¿Cuántos presos políticos quedan en el país? La reveladora cifra que publicó el Foro Penal

La ONG Foro Penal informó que para el 3 de agosto registraron 382 presos políticos en el país.

El organismo precisó que entre los privados de libertad hay 356 hombres y 26 mujeres. En este sentido, detalló que 222 son civiles y 160 militares.

Además, señaló en el informe que recientemente han reportado una excarcelación y cuatro nuevas detenciones. Entre la población de presos políticos aún habría 224 que no han recibido condena. Asimismo, 40 serían de nacionalidad extranjera.

A esto hay que sumarle que, aunque ha habido excarcelaciones, el Foro Penal indicó que 11.000 de estas personas aún siguen sometidas a medidas restrictivas de su libertad.

Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 03/08/2026 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹: 𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 382*

Desde la semana pasada Hombres: 356

Mujeres: 26 Civiles: 222

Militares: 160 Adultos: 382

Adolescentes: 0 Encarcelaciones 0

Excarcelaciones: 1… pic.twitter.com/7XenBziyOz — Foro Penal (@ForoPenal) August 5, 2026

El centro penitenciario con mayor número de presos políticos es el Internado Judicial Rodeo I en Miranda con 113, seguido por el CENAPROPEMIL (Centro Nacional de Cuenta Oficial del Foro Per Procesados y Penados Militares) Antiguo Ramo Verde con 58 y Centro de Procesados y Penados Militares (CEPROPEMIL) Central Charallave-Fuerte Guaicaipuro-Miranda con 40.

La lista según Foro Penal continúa de la siguiente manera:

Centro Penitenciario Yare II (Miranda): 37

Centro Penitenciario Yare III (Miranda): 23

Internado Judicial de Carabobo (Tocuyito): 16

La Crisálida – Los Teques (Miranda): 15

Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón): 9

Internado Judicial Rodeo III (Miranda): 8

Centro de Formación Hombre Nuevo «Nelson Mandela» (La Pica – Monagas): 8

Arresto domiciliario: 7

Otros: 48