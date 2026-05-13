¿Cuánto saldrá el pasaje a Houston y por qué es el segundo destino de EEUU a Caracas? La explicación de una experta

Vicky Herrera, presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (AVAVIT), celebró la llegada de la aerolínea United como un nuevo destino para conectar a Caracas con los Estados Unidos y explicó el por qué Houston aparece como el segundo destino.

«Hay un tema que tiene que ver con el desenvolvimiento del tema petróleo, que juega un papel importante en este anuncio que hacía United. También celebramos desde aquí el tema de poder establecer conexiones con otros destinos importantes», explicó en conversaciones para Shirley Radio.

Destacó que el costo del pasaje «está por encima de los $1000. Estamos hablando de un destino que está más lejos que Miami por lo que podría ser un buen costo inicial. Seguramente con la misma dinámica se va a ir estabilizando».

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REDUCCIÓN DE LOS PRECIOS

Herrera aseguró que con cada aerolínea que se suma en estos momentos los precios empiezan a caer. «Solo con la aparición de los vuelos de Laser ya logró una reducción de las tarifas que empezamos a ver. Además, hay a quien le conviene seguir usando el tema de las conexiones que les va a ahorrar muchísimo. Todo va a depender de la necesidad del pasajero y la ruta que tenga».

«La ocupación ha estado bastante alta, hay una buena venta en lo que tiene que ver con estos vuelos», añadió.

«En estos momentos puede conseguirse un vuelo a los Estados Unidos a partir de $800, pero con conexiones podría conseguirse algo en $700 o quizás un poco menos», continuó.

Por otra parte, Vicky Herrera informó que actualmente hay 11 aerolíneas internacionales y ocho nacionales operando en Venezuela. Y se refirió a otros destinos que podrían llegar próximamente que no están relacionados con Estados Unidos.

«Hay algunas conversaciones de ITA Airways para volar a Roma, entonces de ahí podrían venir conversaciones posteriores. Aruba estuvo también en algún momento manifestando la intención de retomar los vuelos, luego no avanzó la conversación pero hay una posibilidad de que esto se reinicie», comentó.