¿Cuántas calorías tiene un plato navideño? Te sorprenderá lo que reveló una nutricionista

Los venezolanos disfrutan de la llegada de diciembre y se preparan para una de las principales tradiciones de esta fecha: el plato navideño. Sin embargo, la nutricionista Jeanin Santos alertó sobre los riesgos calóricos de esta comida.

Santos sostuvo una entrevista en el programa Análisis de Entorno de Fedecámaras Radio. Desde un principio, aclaró que la recomendación no es rechazar el plato navideño, sino ser conscientes de las implicaciones para la salud.

Un plato navideño, compuesto por hallaca, ensalada, pernil y pan de jamón, puede tener entre 1.500 y 2.000 calorías. Santos subrayó que se trata del requerimiento diario de una persona promedio.

La especialista puntualizó que, a pesar de las celebraciones, es crucial mantener los hábitos saludables y evitar los impactos negativos a la salud. Por tanto, recomendó reducir porciones, como podrían ser una hallaca más pequeña o media hallaca.

CONSEJOS DE SANTOS

Durante la Navidad es valioso mantener la actividad física y la planificación, según Santos. Algunas personas podrían usar el tiempo de vacaciones para caminar, ejercitarse y mantenerse en movimiento.

Santos reconoció que hay una «mentalidad de diciembre», pero esto no implica que no deba haber moderación en las tradiciones. Al fin y al cabo, lo más importante de la Navidad es compartir con seres queridos y familiares.

La nutricionista concluyó que se pueden planificar las comidas y dejar los platos más calóricos para las fechas especiales. «Diciembre significa que se acaba el año, no que se acaba el mundo; podemos disfrutar con moderación», sentenció Santos.