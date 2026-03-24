Venezuela

¿Cuándo podrían retomar los vuelos a EEUU? Esto reveló Láser Airlines

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
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España

La directora comercial de Láser Airlines, Eliana Verkooke, informó que esperan retomar los vuelos con Estados Unidos el próximo mes de julio «en el mejor escenario».

«Desde un inicio hemos establecido todas las documentaciones necesarias para poder operar. Inicialmente las operaciones se harán con aeronaves americanas, viene American Airlines, pero nosotros siempre hemos tenido un aliado que es Global y con ese operador  es con quien iniciaremos las operaciones mientras se da el proceso de certificación para Laser Airlines, como aerolínea para volar y aterrizar en EEUU», indicó.

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«Hay una cantidad de requisitos que el IAIM debe de complementar, de concluir de acuerdo a ese informe que levantó la TSA, estamos esperando solo por eso todas las aerolíneas», comentó la directora de Láser.

Durante una entrevista ofrecida a Shirley Varnagy, expresó que esperan tener un vuelo diario directo sin escala a Estados Unidos. Aunque podría haber un vuelo adicional depende de la temporada.

Este martes, 24 de febrero en horas de la tarde, una delegación de la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas inglés) visitó Venezuela para realizar una inspección al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar.  
Cortesía: Juan Teixeira Díaz

Asimismo, manifestó que «es una satisfacción importante ver como nuevamente el sector aeronáutico se vuelve a restablecer y a dar esa conexión importantes a nuestros pasajeros».

«Ratificamos nuestro compromiso con cada pasajero. Mantenemos también nuestra frecuencia diaria a Bogotá y la semana pasada se reactivaron los vuelos a República Dominicana con tres frecuencias a la semana y continuamos con nuestra operación vía Curazao», dijo.

Láser Airlines detalló que la frecuencia de vuelos de salida a España es lunes, miércoles y viernes y dada la alta demanda, los sábados. Mientras, los retornos fueron cambiados a martes, jueves y domingo.

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