¿Cuáles son los principales destinos para Carnavales? Esto dice un experta

Miles de venezolanos se preparan para descansar y viajar durante estos Carnavales. La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (AVAVIT), Vicky Herrera, reveló cuáles son los principales destinos para este feriado.

Herrera sostuvo una entrevista en el programa 2+2 de Unión Radio. Al ser consultada sobre los Carnavales, subrayó que los destinos nacionales predominan sobre los internacionales para esta temporada.

«Apostando muchísimo a lo que es el turismo nacional, las movilizaciones internas desde las agencias de viajes con las diferentes ofertas para destinos listas», expuso Herrera, quien destacó a la isla Margarita, Mérida, Canaima y Los Roques.

Herrera subrayó que estos puntos son los que tienen mayor atractivo para estas fechas. Se aprecia que hay destinos variados, tanto playeros, montañosos o con atractivos naturales.

HERRERA SEÑALA A COLOMBIA

La gremialista también indicó que hay solicitudes para viajes al extranjero en estos Carnavales. En ese sentido, Herrera subrayó que Colombia es uno de los destinos más solicitados para estas fechas.

«Colombia tiene una buena movilización también y es parte de los destinos que se han fortalecido para temas de conectividad, mientras que estamos a la expectativa de los temas pendientes», detalló Herrera.

Herrera adelantó la semana pasada que las agencias de viajes prepararon distintas ofertas y paquetes para estos Carnavales. Por tanto, esperan una «movilización interesante» y alta ocupación hotelera.

Al igual que como adelantó a principios de semana, Herrera insistió en que el aumento de vuelos generará la disminución del precio de los boletos. Asimismo, habría menores problemas por el visado a países como México y Panamá, cruciales para varias conexiones.