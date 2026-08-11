Cruz Roja Venezolana habilita canal para atender a quienes buscan contacto con familiares tras terremoto en Colombia 

En apoyo a la respuesta ante la emergencia por el terremoto en Colombia, la Cruz Roja Venezolana pone a disposición la línea de atención para brindar orientación e información a las personas que hayan perdido comunicación con familiares tras el terremoto del 10 de agosto.

Por ahora, el canal ofrece información y orientación mientras los equipos en terreno organizan la respuesta para el Restablecimiento del Contacto Familiar (RCF).

Una vez establecida esta capacidad operativa, se podrán recibir y canalizar las solicitudes de búsqueda a través de la Red de Vínculos Familiares del Movimiento.

Las personas que necesiten orientación pueden comunicarse con la Cruz Roja Venezolana al número: +58 422 799 4880.

En Colombia también están disponibles canales para recibir solicitudes y dar orientación a las familias colombianas.

Las personas pueden escribir al correo [email protected] o comunicarse por WhatsApp al +57 321 213 9525.

Coordinación entre las Sociedades Nacionales

Los servicios de Restablecimiento del Contacto entre Familiares (RCF) se activaron el 24 de junio como parte de la respuesta de la Cruz Roja Venezolana tras los terremotos.

Ahora, mediante la coordinación con la Cruz Roja Colombiana, se busca fortalecer la capacidad de ambas Sociedades Nacionales para recibir, orientar y dar seguimiento a los reportes de personas que buscan restablecer el contacto con familiares en Colombia.

El RCF busca ayudar a las personas a recuperar la comunicación con sus familiares durante una emergencia, bajo criterios de dignidad, respeto y protección de la información.

Cada solicitud se maneja con responsabilidad y de acuerdo con los procedimientos establecidos para este servicio, tomando en cuenta la situación y las circunstancias de cada familia.

Desde el inicio de las acciones tras los terremotos del 24 de junio en Venezuela, la Cruz Roja Venezolana ha beneficiado a 2.669 familias con la entrega de kits de asistencia humanitaria (higiene, limpieza, cocina e insumos básicos).

En este periodo, sus equipos han brindado 13.072 atenciones en salud, 5.573 acciones de Restablecimiento del Contacto Familiar (RCF) y 3.132 atenciones de salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS).

También se han distribuido 157.000 litros de agua desde dos puntos de potabilización y cuenta con la participación de 1.409 voluntarios únicos en las distintas actividades desplegadas en las comunidades afectadas.

NOTA DE PRENSA