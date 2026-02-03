Cruz Roja Venezolana conmemoró 131 años con un campamento nacional de formación para 200 voluntarios

La Cruz Roja Venezolana comenzó la conmemoración de sus 131 años de presencia en el país con La Acampada 2026, una actividad que reunió a más de 200 voluntarias y voluntarios de las 41 filiales de Venezuela.

Estas actividades fueron pensadas para fortalecer las capacidades en salud, gestión de riesgos, protección y desarrollo institucional, siempre desde la experiencia y el compromiso de quienes están en contacto directo con las comunidades.

Este ciclo de talleres, que contó con la presencia de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como el Comité Internacional de la Cruz Roja, fue un espacio adaptado para que voluntarios pudieran detenerse y reflexionar sobre cómo responder de mejor forma a las necesidades de las personas y qué significa, en la práctica, ser voluntario hoy.

Entre esas historias se encuentra la de Omar, voluntario del equipo de Gestión de Riesgos de la Filial Cumaná, quien destacó que La Acampada fue una oportunidad para reforzar conocimientos.

Su camino en la Cruz Roja Venezolana se consolidó tras la pérdida de su padre durante la pandemia de COVID-19, un momento que marcó profundamente su vida y transformó su compromiso en una promesa: seguir acompañando a quienes más lo necesitan para enorgullecer a su padre y honrar su legado.

VOLUNTARIOS, CONOCIMIENTOS Y CRUZ ROJA

Este espíritu se replicó a lo largo de toda La Acampada, donde los voluntarios pusieron en práctica los conocimientos adquiridos en simulaciones de respuesta temprana, dinámicas de fortalecimiento institucional y ejercicios de apoyo psicosocial.

Luis Manuel Farías, presidente de la Cruz Roja Venezolana, señaló que la institución ha tomado una decisión clara y firme y es creer en su gente y en su voluntariado, invirtiendo en su formación, fortaleciendo sus capacidades y acompañándolos en su crecimiento para responder mejor a las necesidades de las comunidades.

“Creer en ustedes es prepararlos para servir mejor. Cuando las lluvias golpearon comunidades ustedes estuvieron allí, no solo con ayuda, sino con presencia real.Cuando venezolanos regresaron al país en condiciones difíciles, encontraron respeto, dignidad y humanidad en ustedes. Gracias por estar, por acompañar y por demostrar cada día que la humanidad se construye con acciones.”, expresó en un mensaje dirigido a las voluntarias y voluntarios de todas las filiales del país.

Con La Acampada 2026, la Cruz Roja Venezolana reafirma su compromiso con las comunidades y con su voluntariado. Este tipo de encuentros son pensados para inspirar a cada participante a seguir actuando con dedicación y humanidad, llevando los aprendizajes directamente al terreno.

Son los voluntarios quienes continúan construyendo una Cruz Roja Venezolana más cercana, preparada y comprometida con proteger, acompañar y cuidar a quienes más lo necesitan.

