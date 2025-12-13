Cruz Roja Venezolana, CICR e IFRC firmaron un acuerdo tripartito para fortalecer la acción humanitaria en Venezuela

Nota de Prensa

La Cruz Roja Venezolana (CRV), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) renovaron el Acuerdo de Coordinación en el Movimiento, que establece el marco de cooperación para las actividades del Movimiento en Venezuela, con vigencia hasta diciembre de 2028.

Este acuerdo, que no se firmaba en décadas, se retomó desde la instalación de la nueva junta de gobierno de la Cruz Roja Venezolana para fortalecer la coordinación entre los componentes del Movimiento y asegurar que las acciones humanitarias lleguen de forma efectiva a las personas que más lo necesitan.

Su objetivo principal es coordinar esfuerzos y recursos para que la respuesta sea oportuna y efectiva, al mismo tiempo que refuerza el rol central de la Cruz Roja Venezolana como Sociedad Nacional, asegurando su liderazgo y autonomía en las operaciones dentro del país.

La Cruz Roja Venezolana desempeña su labor como auxiliar de los poderes públicos en materia humanitaria, lo que permite coordinar y complementar esfuerzos con las autoridades nacionales en la atención a personas afectadas por emergencias y desastres.

Este rol asegura que las acciones del Movimiento se alineen con las prioridades nacionales. Las áreas de cooperación se articulan en torno a las prioridades definidas en el Plan Estratégico Nacional de la CRV, así como a las necesidades humanitarias identificadas y los mandatos y capacidades específicas de cada una de las partes.

El acuerdo tripartito también representa un hito para la acción humanitaria en Venezuela, al reafirmar el rol protagónico de la Cruz Roja Venezolana como eje central del Movimiento y su liderazgo en la coordinación de la asistencia humanitaria.

Su origen se remonta al Acuerdo de Sevilla de 1997, que estableció la necesidad de un marco de coordinación para garantizar una acción humanitaria efectiva.

Tras años sin consenso para avanzar hacia un nuevo acuerdo, el Acuerdo de Sevilla 2.0 permite hoy fortalecer la cooperación, asegurando que la respuesta del Movimiento sea coordinada, neutral y eficaz ante las necesidades de la población.