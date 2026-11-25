La ciudad de Lechería, en el municipio Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui, no realizará encendido de las luces de Navidad y suspendió la tradicional fiesta de fin de año por la crisis eléctrica.

El alcalde Manuel Ferreira informó este miércoles sobre esta decisión. Explicó que Lechería presenta severos problemas de electricidad que dificultan o impiden cumplir con esta serie de tradiciones navideñas.

«Preferimos usar esos recursos para seguir ayudando a solventar problemas que derivan de la propia crisis eléctrica, aunque no sean de nuestra competencia», expuso Ferreira a los medios desde Lechería.

El mandatario municipal explicó que desde la Alcaldía optarán enfocarse en buscar soluciones a los problemas operativos que sufren los vecinos de Lechería, descartando el encendido de luces o celebraciones de fin de año en Playa Lido.

Tras anunciar la noticia, Ferreira insistió a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) que establezca un cronograma de racionamiento. Así pues, las familias y comercios de Lechería podrán planificar sus días en medio de la crisis.

LECHERÍA CON LA GUAIRA

Más allá de la crisis eléctrica, el alcalde afirmó que la suspensión de la fiesta de año nuevo también corresponde al luto que permanece en el país por el doble terremoto del pasado 24 de junio, cuando miles de venezolanos perdieron la vida.

Ferreira explicó que desde Lechería estarán acompañando a La Guaira, la entidad más afectada en el doble terremoto. Durante la Navidad, la Alcaldía pretende entregar juguetes a los niños del litoral.

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Ante la suspensión de estas actividades navideñas, Ferreira invitó a los habitantes de Lechería a participar en la agenda religiosa de las iglesias María Auxiliadora, Nuestra Señora de Chiquinquirá y Santo Domingo de Guzmán.

La Alcaldía publicará el cronograma de actividades eclesiásticas en las tres parroquias durante las fechas decembrinas. No brindó detalles sobre la agenda de las iglesias.