Crisis eléctrica afecta «derechos» y salud mental de niños y adolescentes, alerta Cecodap

La ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) denunció que la crisis eléctrica ha afectado los «derechos y el bienestar» de los niños y adolescentes, alertando de problemas en la salud mental y el desarrollo integral de los más jóvenes.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi 2025), 9 de cada 10 hogares sufren cortes eléctricos diarios o esporádicos. Para Cecodap, la crisis energética dejó «al descubierto problemas acumulados de infraestructura».

«Hay escuelas con ventilación insuficiente, limitaciones para acceder al agua potable, baños inoperativos y condiciones que dificultan permanecer durante la jornada escolar», indicó Cecodap en un comunicado publicado en su página web.

Esta situación impacta a la vida cotidiana, puesto que algunos niños reducen el consumo de agua para evitar usar baños que no funcionan. Mientras tanto, deben continuar sus estudios sin un servicio eléctrico estable.

«Hay estudiantes que enfrentan jornadas escolares en condiciones de calor que afectan la concentración y el aprendizaje», indica. Otros «intentan hacer sus asignaciones académicas mientras también viven interrupciones constantes del servicio en sus hogares».

CECODAP SOBRE SALUD MENTAL

La acumulación de estas situaciones no solo dificulta a la vida cotidiana de los menores de edad. «Comienza a afectar el ejercicio efectivo del derecho a la educación, al descanso, al desarrollo integral y, en definitiva, al derecho a la salud mental», acotó.

Cecodap subrayó que los niños viven en una «incertidumbre permanente», producto de los «cambios constantes en los horarios y la interrupción de sueño». A esto se suma la «pérdida de conectividad y el aumento del estrés».

«También pueden producir cansancio emocional, ansiedad, irritabilidad, dificultades de concentración y sensación de agotamiento. Estos efectos no deben minimizarse. Niños y niñas necesitan estabilidad para desarrollarse», acotó Cecodap.

La ONG instó a mantener algunas rutinas en medio de la crisis eléctrica, mientras que los padres explican qué ocurre con la electricidad. Asimismo, exhortó a proteger el descanso y la hidratación, observar señales de malestar emocional y buscar apoyo en la comunidad.