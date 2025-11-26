«Cree que nos va a asustar»: Cabello calificó de «enfermito» a Marco Rubio

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró que Marco Rubio tiene otros intereses al promover la agresión a Venezuela.

«Están los enfermitos como Marco Rubio que cree que nos va a venir a asustar a nosotros. Marco Rubio hace todo lo posible por dividir al partido Republicano en Estados Unidos porque él lo que anda buscando es su proyección para las elecciones del 28 y tal como anda ese partido él no puede», dijo.

Destacó que «sus ambiciones personales se basan en amenazas por aquí y por allá».

«¿Qué misiones ha cumplido de las que le han dado? Ninguna. Tiene 26 años tratando de acabar con la revolución bolivariana, pero no ha podido ni podrá», comentó.

Asimismo, Cabello reiteró su compromiso ante la amenaza armada que está llevando a cabo el gobierno de Donald Trump en el Caribe.

«El imperialismo norteamericano cree que va a amedrentar a este pueblo. Deberían saber a estas alturas que no hay forma, no hay manera que este pueblo se sienta amedrentado, acobardado. La historia no es así en Venezuela. La historia nos retrata. Para defender lo nuestro somos unas fieras, no nos detiene nadie», dijo durante una rueda de prensa del PSUV.

«Cuantas amenazas vemos nosotros desde el comandante Chávez y reciclan y vuelven a reciclar. Ya ahorita nadie habla del Tren de Aragua, del narcotráfico, del Cártel de Los Soles. Es que se quieren robar los recursos de Venezuela, es el verdadero objetivo», añadió.