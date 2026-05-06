EN VIDEO: Correa ratificó que AN regulará a «cuidadores de carros» y tarifas de estacionamientos

Desde la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN) se inició el proceso de reuniones sobre la situación de los estacionamientos en Venezuela. El objetivo es regular las tarifas e irregularidades de las vías públicas.

Al respecto, el diputado José Gregorio Correa, segundo vicepresidente de la instancia parlamentaria, informó tras el encuentro que esta problemática que afecta directamente al ciudadano, va a ser atendida y sobretodo normada por el Poder Legislativo.

#6May | El diputado a la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, informó que se ha iniciado el proceso de reuniones sobre la situación de los estacionamientos en el país, con el objetivo de ‘regular las tarifas e irregularidades de las vías públicas’ Video: Cortesía pic.twitter.com/RfxdLdb4CE — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 6, 2026

REGULACIÓN DE TARIFAS Y ORDEN PÚBLICO

En este encuentro, Correa enfatizó que la agenda de trabajo no se limita únicamente al costo del servicio, sino que abarca la seguridad y el respeto de todos.

«Las calles son del Estado, son del ciudadano. Hoy la Asamblea Nacional ha decidido tomar en cuenta este caso. No es solamente un tema de tarifa, es un tema de la calle, de la violencia y de los mal llamados ‘cuidadores de carros’, quienes se han dedicado a privatizar las calles como si fueran de un particular», puntualizó el parlamentario.

El diputado denunció que, aunque no son todos, una mayoría de estas personas han tomado los espacios públicos bajo una dinámica de impunidad que el Estado debe corregir.

La reunión contó con una amplia representación de los sectores involucrados, permitiendo un contraste de visiones entre el sector privado, el ciudadano de a pie y el Ejecutivo Nacional:

Por el Sector Privado: Cámara de Centros Comerciales, Asociación de Centros Comerciales y la Cámara de Estacionamientos.

Por el sector social: Representantes vecinales con intervenciones sobre la realidad cotidiana del usuario.

Gobierno Nacional: Viceministros del área y la directiva de SENCAMER.

Finalmente, el diputado José Gregorio Correa resaltó que «Todos hemos pensado y entendemos que este tema de los estacionamientos hay que regularlo, hay que entrarle, hay que ver cómo solucionamos. No es un solamente un tema de tarifa, es un tema de la calle, de lo que es la violencia, de los cuidadores de los vehículos que te dicen que te cuidan el carro”.