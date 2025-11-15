Corpoelec denunció «nuevo sabotaje» contra el Sistema Eléctrico Nacional en Anzoátegui

La Corporación Eléctrica Nacional (Corprelec) denunció este sábado, un «nuevo sabotaje» contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que provocó la caída de tres torres de transmisión en el municipio Juan Antonio Sotillo del estado Anzoátegui.

De acuerdo con un comunicado emitido por la empresa eléctrica la intención del ataque es «desestabilizar un servicio público esencial para pueblo oriental».

«Ante esta agresión, nuestros trabajadores se desplegaron de manera inmediata en la zona afectada, siguiendo los protocolos de respuesta inmediata establecidos por el Gobierno Nacional», agregó la misiva.

Asimismo, destacaron que se irá restableciendo «de forma progresiva y segura» el servicio eléctrico en la zona afectada.

«Este sabotaje evidencia la crudeza de una guerra no convencional que atenta contra el bienestar de nuestro pueblo. No obstante, los venezolanos continúan reafirmando, de manera firme e inequívoca, su convicción de ser libre e independiente, avanzando por su propio camino», advirtió Corpoelec en su comunicado.

Por último, exhortaron a la población «a mantener la confianza, seguros de que la entrega, el compromiso y la conciencia patriótica de nuestros trabajadores garantizarán la continuidad y eficiencia del servicio que los venezolanos merecen.

FUERTES BAJONES ELÉCTRICOS SE REGISTRARON ESTE VIERNES 14 EN CARACAS Y VARIOS ESTADOS DEL PAÍS

Este viernes en horas de la mañana se registraron varios bajones de luz que afectaron diferentes zonas en la ciudad de Caracas y otros estados del país.

A través de redes sociales varios usuarios reportaron las fallas en el servicio eléctrico.

«Hoy ha habido una parrandita de mini bajones pero hace un minuto hubo el papá pero de los subidones eléctricos. No está fácil», reportó Fran Monroy.

«Desde Mérida empezó la fiesta de los bajones que desgracia se dañan las cosas dónde más hay bajones», añadió otro usuario.

«En esta hermosa mañana, 14 de noviembre 2025, dos bajones de energía eléctrica quitándonos los ánimos de trabajar y asustados porque se nos pueden dañar los aparatos y los responsables no nos van a pagar nuestros aparatos dañados. Vivienda Rural de Barbula Naguanagua, estado Carabobo», continuó otro reporte.

En algunos estados, incluso hubo denuncias de que el servicio de luz falló por completo. «Luego de varios bajones, zonas del Táchira sin electricidad. 11:50 a.m.», informó la periodista Lorena Bornacelly.

Otros estados desde donde llegaron reportes fueron Zulia, Aragua, Lara, La Guaira, Anzoátegui y Barinas.