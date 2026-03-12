Copa Airlines reactiva su frecuencia nocturna en la ruta Panamá – Caracas

Copa Airlines continúa reforzando su operación en Venezuela con la reactivación de una frecuencia nocturna en la ruta Panamá – Caracas.

De acuerdo a los detalles, esta medida, permitirá ampliar la disponibilidad de horarios y optimizar las conexiones internacionales.

Con esta incorporación, la aerolínea avanza en la recuperación de la capacidad que mantenía en la capital venezolana antes de julio de 2024.

“Estamos muy complacidos de retomar nuestros vuelos nocturnos y seguir ampliando la oferta desde y hacia Caracas. Este crecimiento nos permite brindar a los venezolanos más alternativas de horarios y mejores opciones de conexión hacia sus destinos internacionales”, afirmó Roberto Pulido, gerente general de Copa Airlines en Venezuela.

“Este ajuste responde al crecimiento de la demanda y a nuestro compromiso de seguir fortaleciendo la conectividad del país.”

El horario de este nuevo vuelo desde Caracas ampliará las alternativas para los pasajeros que buscan llegar a sus destinos internacionales de manera eficiente, a través del Hub de las Américas® en Panamá, con conexiones hacia más de 85 destinos en el continente y con más de 375 vuelos diarios en la región.

HORARIOS DE VUELO A PARTIR DEL 16 DE MARZO:

Panamá Caracas CM330 10:36 p.m. 2:00 a.m.

Caracas Panamá CM331 6:35 a.m. 8:04 a.m.

Esta frecuencia operará los lunes, martes, miércoles, jueves y sábado, y se prevé que alcance operación diaria a partir del 1 de junio de 2026. Las frecuencias diurnas CM223 y CM224 continuarán operando en sus horarios habituales.

Actualmente, la aerolínea mantiene 19 frecuencias semanales entre Caracas y Panamá. Además de siete vuelos semanales desde Maracaibo, consolidando así su presencia en el país.

Con 29 años de operación en Venezuela, Copa Airlines reafirma su compromiso con el desarrollo de la conectividad internacional del país y con el objetivo de seguir fortaleciendo los vínculos entre Venezuela y el Norte, Centro y Caribe del continente.