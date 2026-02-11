Conviasa reprogramó ruta con Cuba y Nicaragua «por causas externas»

La aerolínea estatal Conviasa anunció este martes la reprogramación de su ruta entre Caracas, Cuba y Nicaragua, producto de «por causas externas» vinculadas al suministro de combustible y requisitos migratorios de esos países.

Conviasa publicó un comunicado en su cuenta de Instagram. Precisó que la reprogramación afectará a los vuelos en la ruta Caracas – La Habana – Managua que estaban pautados entre el 10 y 19 de febrero.

«Los vuelos en la ruta y retornos, operativos entre el 10 y el 19 de febrero de 2026, han sido reprogramados con el siguiente itinerario vuelos indicado en la publicación», detalló Conviasa en su comunicado.

Ahora la estatal activó cuatro frecuencias para La Habana, en las fechas 11, 12, 18 y 19 de febrero. Mientras tanto, habrá un único vuelo hacia Managua el próximo jueves, 19. Ambas rutas se harán con aviones A-340.

EXPLICACIONES DE CONVIASA

Hace dos días, el sistema internacional de NOTAM reportó que el aeropuerto internacional de La Habana no tenía combustible para la aviación comercial. La alerta entró en vigencia el 10 de febrero y se extenderá hasta el 11 de marzo.

Por otra parte, Nicaragua implementó un visado para los ciudadanos cubanos desde el pasado domingo, 8 de febrero. El objetivo, según filtraciones, sería disminuir la presión de Estados Unidos sobre el gobierno de Daniel Ortega.

Estos dos escenarios son las «causas externas» mencionadas por Conviasa, las cuales imposibilitan la operatividad regular de la ruta. Se desconoce si a partir del 19 de febrero se retomará esta frecuencia o si se extenderá la suspensión.