Comenzó proceso de consulta pública para reformar el sistema de justicia penal

Venezuela comenzó este lunes el proceso de consulta nacional para reformar la justicia penal, en el que se discutirán nueve «grandes temas», entre ellos el retardo procesal, el acceso a la justicia, así como la ética y la independencia del Poder Judicial, informó este lunes el fiscal general, Larry Devoe.

«En esta ocasión hemos previsto un despliegue nacional que comienza el día de hoy, el equipo de esta comisión presidencial va a estar desplegado en todos los estados, reuniéndose con todos los sectores interesados», indicó Devoe en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

Asimismo, explicó que habrá un mecanismo de consulta general para escuchar la opinión de todos los sectores e involucrados en el funcionamiento diario del sistema de justicia penal como comunidades organizadas, movimientos de derechos humanos, mujeres, campesinos, indígenas, jóvenes y trabajadores.

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Devoe explicó que se desarrollará un proceso de consulta específica con los actores del sistema de justicia penal «con una mirada autocrítica».

«Venimos aquí a este proceso a revisar cada uno de los procesos, de las prácticas, de los modos de proceder que estamos desarrollando cada uno de los actores del sistema de justicia para mejorar, para transformar», agregó.

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También, prosiguió, activarán plataformas de consulta digital para que los ciudadanos puedan participar sin tener que movilizarse e incluirán a las academias para realizar un conjunto de estudios especializados sobre diferentes áreas del sistema de justicia, que permitan recabar datos y hacer recomendaciones para el desarrollo de políticas y correctivos en esta materia.

El fiscal dijo que se discutirán nueve grandes temas: la política criminal en la Venezuela del siglo XXI, el acceso a la justicia, la ética, la autonomía y la independencia, las garantías del debido proceso y la celeridad procesal, la eficiencia y la calidad en la organización y funcionamiento del sistema de justicia penal.

Igualmente, debatirán sobre el talento humano del sistema de justicia penal, la infraestructura, equipamiento y dotación del sistema y las herramientas tecnológicas para el acceso a la justicia.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó en el acto que este es un paso determinante para consolidar la paz en el país suramericano.

«El pueblo venezolano tiene muchas ideas y por eso este método de consulta nacional va a permitir escuchar, pero yo se que ya hay diagnósticos», apuntó.

El pasado 22 de mayo, Rodríguez dijo que en un primer análisis encontraron tres grandes desafíos: el retardo procesal, la corrupción judicial y la criminalización de la pobreza, luego de determinar que el 68 % de las personas encarceladas en el país son de estratos económicos y sociales «menos favorecidos».