Conozca el plazo que fijó EEUU para estabilizar el sistema eléctrico en Venezuela

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, informó que un acuerdo entre Venezuela y la empresa estadounidense GE Vernova establece un cronograma para recuperar el deteriorado sistema eléctrico del país, luego de que la compañía se comprometiera a ampliar proyectos energéticos en Caracas.

Wright detalló ante periodistas, la noche de este miércoles, antes de regresar a Washington, cuáles serán las prioridades inmediatas del plan.

«El plan es inmediatamente en seis a 12 meses (enfocarse) en poner en funcionamiento los activos existentes en el terreno, devolverlos a condiciones adecuadas, estabilizar la red y ampliar las horas de servicio», dijo, según declaraciones reseñadas por la agencia de noticias Reuters.

GE Vernova (GEV.N) fue una de varias empresas que se comprometieron a ampliar proyectos energéticos en Venezuela durante una reunión en Caracas el mismo miércoles, encabezada por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, y el propio Wright.

OBJETIVOS DEL ACUERDO

El acuerdo busca rehabilitar infraestructuras, incluida la Represa de Guri, construida en la década de 1960, que según Wright produce solo la mitad de la electricidad para la que fue diseñada, ya que las turbinas y las líneas de transmisión se han deteriorado con el tiempo.

Según la Casa Blanca, GE Vernova planea poner en línea 1 gigavatio de nueva energía en los primeros 24 meses, y otros 5 GW en los siguientes cuatro años.

Rodríguez, por su parte, calificó los acuerdos con GE Vernova como un «paso histórico».

La mandataria encargada pidió a principio de agosto racionar electricidad debido a las condiciones de sequía esperadas por el patrón climático de El Niño, en momentos en que la red ya sufría apagones y tras los dos terremotos del pasado 24 de junio.