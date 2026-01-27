Venezuela

Conindustria exige «igualdad de condiciones» ante posible llegada de empresas extranjeras

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Tito López, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), exigió este lunes «igualdad de condiciones» ante la posible llegada de empresas extranjeras o transnacionales a Venezuela.

Contents

López sostuvo una entrevista con el programa A Tiempo que transmite Unión Radio. Desde un principio, el gremialista manifestó su optimismo respecto a las políticas económicas planteadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Leer Más

Chavismo inhabilitó a dos alcaldes luego de la visita de María Corina a Nueva Esparta
EN VIDEO: Heridos en el accidente de la GMA saltaron al río para evitar las quemaduras, esta es la lista parcial de víctimas
EN CARABOBO | Lo amarraron a una yegua y lo arrastraron por supuestamente robar las pertenencias de un vecino

Sin embargo, López reconoció que desde el sector hay preocupación sobre las condiciones en las que podrían llegar empresas extranjeras. Aunque celebró posibles inversiones, sostuvo que también se debe defender la producción nacional.

«No tenemos ningún tipo de problemas de que entren empresas trasnacionales, pero que tiene que ser en igualdad de condiciones y aprovechar ese 50% que nosotros tenemos en las empresas», dijo López.

El gremialista consideró que los ingresos de la renta petrolera deben estar reflejados en «la manufactura que va a llegar al comercio». López también pidió «mejorar la calidad de vida en sueldo, salarios y en la parte de las universidades».

LÓPEZ HABLA DEL EMPLEO

Desde Conindustria manifestaron su apoyo al sector privado del país. «Tiene toda la buena voluntad de poner empresas a disposición para aumentar producción, materia prima y generar mayor número de empleos», añadió.

López consideró que las autoridades deben seguir «deslizando los préstamos» y el acceso a divisas. Mientras que se revisan las políticas públicas y se aumenta la producción, se podrían dar mejoras salariales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: «EL PUEBLO DE VENEZUELA NO ACEPTA ÓRDENES DE NINGÚN FACTOR EXTERNO», DICE DELCY RODRÍGUEZ

«Creo que si sumamos todo esto, nosotros pudiéramos estar en este primer semestre en un nivel de sueldo mucho más alto», acotó López, aunque aclaró que este escenario se dará si se concretan cambios en las políticas económicas, jurídicas y fiscales.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La ofensiva marítima de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico alcanzó un nuevo punto tras confirmarse que al menos 126 personas han muerto o desaparecido en los bombardeos ejecutados desde septiembre.  
Comando Sur dice que 126 ‘narcoterroristas’ han sido abatidos tras despliegue en el Caribe y Pacífico
EEUU
VIDEO: «El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo», dice Delcy Rodríguez
Venezuela
España prepara regularización masiva de migrantes ilegales, al menos 760 mil son latinoamericanos
Mundo