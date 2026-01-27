Conindustria exige «igualdad de condiciones» ante posible llegada de empresas extranjeras

Tito López, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), exigió este lunes «igualdad de condiciones» ante la posible llegada de empresas extranjeras o transnacionales a Venezuela.

López sostuvo una entrevista con el programa A Tiempo que transmite Unión Radio. Desde un principio, el gremialista manifestó su optimismo respecto a las políticas económicas planteadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Sin embargo, López reconoció que desde el sector hay preocupación sobre las condiciones en las que podrían llegar empresas extranjeras. Aunque celebró posibles inversiones, sostuvo que también se debe defender la producción nacional.

«No tenemos ningún tipo de problemas de que entren empresas trasnacionales, pero que tiene que ser en igualdad de condiciones y aprovechar ese 50% que nosotros tenemos en las empresas», dijo López.

El gremialista consideró que los ingresos de la renta petrolera deben estar reflejados en «la manufactura que va a llegar al comercio». López también pidió «mejorar la calidad de vida en sueldo, salarios y en la parte de las universidades».

LÓPEZ HABLA DEL EMPLEO

Desde Conindustria manifestaron su apoyo al sector privado del país. «Tiene toda la buena voluntad de poner empresas a disposición para aumentar producción, materia prima y generar mayor número de empleos», añadió.

López consideró que las autoridades deben seguir «deslizando los préstamos» y el acceso a divisas. Mientras que se revisan las políticas públicas y se aumenta la producción, se podrían dar mejoras salariales.

«Creo que si sumamos todo esto, nosotros pudiéramos estar en este primer semestre en un nivel de sueldo mucho más alto», acotó López, aunque aclaró que este escenario se dará si se concretan cambios en las políticas económicas, jurídicas y fiscales.