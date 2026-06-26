Confirmaron que diputada de la AN 2015 Milagros Eulate murió durante los terremotos en La Guaira

Dirorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, confirmó este jueves el fallecimiento de la diputada Milagros Eulate, dirigente de Acción Democrática en el estado La Guaira, quien perdió la vida a consecuencia de los terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles.

«Desde la AN lamentamos profundamente informar el sensible fallecimiento de nuestra diputada Milagros Eulate, ocurrido como consecuencia de la tragedia provocada por el sismo que afectó a los estados La Guaira y Caracas», expresó Figuera desde su cuenta de la red social X.

«Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos. Su vocación de servicio, compromiso con Venezuela y destacada trayectoria como docente permanecerán como un legado imborrable. Paz a su alma y fortaleza para todos quienes hoy lamentan su partida», agregó en el mensaje.

Desde la @AsambleaVE lamentamos profundamente informar el sensible fallecimiento de nuestra diputada Milagros Eulate, ocurrido como consecuencia de la tragedia provocada por el sismo que afectó a los estados La Guaira y Caracas. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a… pic.twitter.com/qzW9VOn19L — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) June 25, 2026

La Guaira fue el estado más golpeado por los terremotos de 7,2 y 7,5 que se registraron en Venezuela después de las 6:00 de la tarde del miércoles.

Más de 100 edificios colapsaron en La Guaira, informó el ministro de Interior, Diosdado Cabello.

«Se estiman que son más de 70.000 familias, háganse una idea los compañeros que viven en otros lugares las dimensiones del impacto de estos sismos aquí en La Guaira», dijo el ministro de Interior sin completar la idea, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión.